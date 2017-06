Le Maroc inspire les designers et stylistes modélistes tchèques

Le Collège de la mode et du design, plus grand établissement d’enseignement du genre à Prague et en République tchèque, a présenté, mardi dernier, sa collection 2017 réalisée par ses étudiants en fin d’études, se déroulant au musée de la musique sous le thème global ‘’Moroccan Paths‘’ (Les sentiers marocains).

Un thème qui illustre la vie marocaine en donnant à voir notamment des clichés sur le Marathon des sables, les œuvres artistiques du peintre Zakaria Ramhani, le féérique tapis berbère, le street art marocain, le bleu Majorelle et les rues de Chefchaouen, la diversité culturelle du Maroc, les chaudes couleurs du désert marocain, le rituel du hammam ou encore la rose de Kelaât Mgouna, souligne un communiqué de l’ambassade du Maroc à Prague parvenu mercredi à la MAP.

La collection d’environ quarante tenues et vêtements, essentiellement du prêt-à-porter, inspirés de la vie quotidienne marocaine, résultat d’une année de préparation et d’organisation, a largement séduit l’assistance conviée à cet évènement, entre autres, le maire de Prague (1er arrondissement), des chefs de missions diplomatiques accréditées à Prague, des membres du Parlement et du gouvernement, de nombreuses personnalités du monde de la mode, de la culture et des arts ainsi que les représentants des médias, indique-t-on de même source. Cet évènement culturel d’envergure, le premier du genre jamais organisé en partenariat avec une ambassade arabe, islamique et africaine, a été, en effet, initié conjointement par l’ambassade du Royaume du Maroc en République tchèque, le Cercle tchéco-marocain d’amitié et de coopération et le grand collège de la mode et du design de Prague, sous la direction de Marta Chvojkova, Directrice du Collège et d’Eva Vontorova, professeur-styliste, relève le communiqué.

Un défilé de mode a été organisé dans un décor prestigieux, digne des plus grands évènements professionnels du genre, avec tapis blanc neige, écrans géants sur lesquels étaient projetés en continu les plus belles images du Maroc correspondant aux différents sous-thèmes de la collection, avec sons et lumières adaptés, et aussi un récital donné par la chanteuse d’opéra tchèque, Dagmar Zelenkova, habillée du traditionnel caftan marocain.

Le communiqué rapporte que l’ambassadeur du Maroc en République tchèque, Mme Souriya Otmani, a saisi l’occasion pour exprimer sa fierté de voir le Maroc inspirer autant de jeunes et talentueux étudiants tchèques en matière de mode et design. Elle a, par ailleurs, souligné que le Royaume, de par ses traditions de vivre-ensemble, sa diversité, sa riche culture millénaire, la beauté de ses paysages, son hospitalité et qui compte de nombreux stylistes et designers marocains de renommée internationale, a effectivement constitué de tout temps, une source d’inspiration intarissable, non seulement pour les personnalités du domaine de la mode, mais aussi pour les écrivains, les artistes et les producteurs de cinéma.

Pour sa part, la directrice du Collège de la mode et du design de Prague, Marta Chvojkova, s’est félicitée des créations remarquables de ses étudiants, relevant que le Maroc, pays fascinant, a, de par sa riche culture, toujours inspiré et exercé une attraction unique sur ses étudiants.

A l’issue du défilé longuement ovationné par les 400 convives présents, l’ambassade du Royaume du Maroc à Prague, a offert une réception durant laquelle ont été servies de nombreuses spécialités typiquement marocaines du mois sacré du Ramadan.