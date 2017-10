Le Maroc et la Slovénie décidés à renforcer leur coopération

Le Maroc et la Slovénie doivent exploiter les importantes opportunités et les perspectives de coopération qui s'offrent aux deux pays, a indiqué, mardi à Rabat, le président du Conseil national slovène, Mitja Bervar, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Mitja Bervar, qui s’exprimait lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a mis en exergue la position stratégique des deux pays et salué le leadership du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, appelant au renforcement des relations entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Le responsable slovène a, également, relevé la nécessité de renforcer les relations entre les hommes d'affaires des deux pays afin d'explorer de nouveaux domaines de coopération économique et commerciale entre eux, annonçant l'ouverture prochaine d'une ambassade de Slovénie à Rabat, qui contribuera à renforcer le rapprochement entre les deux pays.

Pour sa part, Habib El Malki a souligné la convergence des positions du Maroc et de la Slovénie concernant plusieurs questions internationales, notant que les deux pays partagent les valeurs de tolérance, de modération, de diversité culturelle et d'ouverture sur l’Autre. Il a, par la même occasion, salué la position constructive de la République de Slovénie concernant la cause nationale.

Il a, également, passé en revue les différents domaines de coopération entre le Maroc et la Slovénie, mettant en exergue les opportunités prometteuses pour renforcer les relations économiques, commerciales, touristiques et culturelles entre les deux pays.

Habib El Malki a, de même, rappelé l'expérience des deux pays dans l'exploitation des ports, le secteur automobile et le tourisme ainsi que les énergies renouvelables, appelant à la création d'un forum économique pour les hommes d'affaires des deux pays et à tirer profit de leurs expériences pour promouvoir l’échange dans les domaines touristique, commercial et culturel.

Au niveau parlementaire, et après avoir mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir le rapprochement entre les deux pays, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de promouvoir les relations entre les deux institutions législatives et de renforcer la concertation.

Il a, de même, appelé à insuffler une nouvelle dynamique à l’action des groupes d’amitié parlementaire Maroc-Slovénie dans les deux pays.