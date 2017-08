Le Maroc détient le débit Internet le plus rapide du monde arabe

Le Maroc possède le débit Internet le plus rapide dans le monde arabe, selon les conclusions d’une récente étude qui a passé au crible les performances de 189 pays en matière de vitesse de connexion.

L’étude, présentée récemment par le groupe anglais Cable, classe les vitesses Internet mondiales en comparant le temps nécessaire pour chaque pays analysé de « télécharger un film HD de 7,5 Go ».

Les données analysées par cette société spécialisée dans l’analyse de la distribution Internet et des services de télécommunication et de télévision, se basent sur plus de 63 millions de tests de vitesse effectués à travers le monde au cours des 12 mois jusqu’au 10 mai 2017.

Ainsi, avec un temps de téléchargement de 3heures 53 minutes et 40 secondes pour une vitesse moyenne de connexion estimée à 4,38 Mbps, le Maroc se situe au 79ème rang mondial de ce classement dominé par Singapour (18 minutes et 34 secondes), la Suède (25 minutes et 30 secondes), Taiwan (29 minutes et 46 secondes), le Danemark (30 minutes et 32 secondes) et les Pays-Bas (30 minutes et 33 secondes).

D’après les statistiques fournies par cette entreprise, la Lettonie (33 minutes et 43 secondes), la Norvège (35 minutes et 09 secondes), la Belgique (37 minutes et 25 secondes), Hong Kong (37 minutes et 42 secondes) et la Suisse (38 minutes et 01 minute) figurent parmi les autres pays proposant les connexions les plus rapides au monde. Ils complètent respectivement le Top 10 dudit classement.

A noter que le Maroc se place à la première place du classement sur les 22 pays arabes analysés dans le cadre de cette enquête consacrée à l’analyse des performances des débits Internet.

Dans la région « pays arabes », le Maroc devance notamment les Emirats arabes unis (4 heures, 5 minutes, 39 secondes), le Qatar (4 heures, 23 minutes, 14 secondes), la Tunisie (4 heures, 52 minutes, 23 secondes), Bahreïn (5 heures, 27 minutes, 18 secondes), l’Arabie Saoudite (5 heures, 34 minutes, 57 secondes), la Jordanie (5 heures, 43 minutes, 24 secondes), Oman (6 heures, 32 minutes, 23 seconds), le Koweït (7 heures, 44 minutes, 1 seconde) et la Palestine (8 heures, 43 minutes, 33 secondes).

Dans ce même espace, le Maroc arrive loin devant la Mauritanie qui se retrouve au 12ème rang avec 11 heures, 3 minutes et 38 secondes; Djibouti (13ème avec 13 heures, 39 minutes et 29 secondes); l’Egypte se situe au 14ème rang avec 13 heures, 59 minutes et 27 secondes alors que l’Algérie pointe au 15ème rang avec 15 heures et 21 minutes.

Toujours dans les pays arabes, ce classement est complété par le Soudan à la 16ème place avec un temps de téléchargement de 15 heures, 34 minutes, 12 secondes. Il est suivi par la Libye à la 18ème place et la Somalie à la 20ème place, avec respectivement 19 heures et 14 minutes et 1 jour, 3 heures, 27 minutes et 33 secondes.

Signalons que le Yémen, qui apparait au 21ème rang du classement des pays arabes et 189ème au niveau mondial, aurait besoin de 2 jours, 2 heures, 2 minutes et 28 secondes pour télécharger un film Full HD de 7,5 Go (giga-octets).

Au niveau du continent africain, qui abrite plus de la moitié des pays possédant les débits Internet parmi les pires du monde, c’est le Kenya qui détient le débit le plus rapide avec une vitesse de téléchargement de 8,83 Mbps (1heure, 55 minutes et 55 secondes).

Classé au 51ème rang mondial, ce pays d’Afrique de l’Est devance le Maroc et l’Afrique du Sud qui pointe au 80ème rang mondial avec un débit moyen de 4,36 Mbps (3heures, 54 minutes et 54 secondes).