Le Maroc, destination privilégiée pour des sportifs de haut niveau

L’afflux récent de nombreux sportifs de haut niveau dans la région du Souss met en lumière les particularités du tourisme sportif et ses liens étroits avec l’économie du pays

Pierre-Ambroise Bosse, le recordman de France du 800m et 4ème aux Jeux olympiques de Rio, n’a pas hésité à choisir la première station balnéaire nationale, Agadir, pour la préparation des Mondiaux de Londres (4 -13 août 2017). Il n’a nullement besoin de cocotier et de sable fin, il préfère suer sur la plage dure de la capitale de Souss, qui permet de courir vite, et également la qualité de la piste du stade Adrar.

Le kitesurf, sport de glisse qui consiste à être tracté par un cerf-volant sur l'eau a animé les journées de l’académie de surf Tadenga Surf Village, dans la station de Taghazout. Cette structure fut l’hôte d’un groupe d’athlètes scandinaves, dont le Norvégien Andreas Toverud, six fois champion de Norvège en kite-surf, qui ont effectué plusieurs séances, profitant d'une météo propice pour vivre des sensations fortes en défiant les vagues.

La position géographique du Maroc y est pour beaucoup dans le développement de ce type d’activité. Le Royaume est délimité au Sud par le désert et 25% de son territoire se trouve à plus de 1000m d’altitude, répartis sur quatre principales chaînes de montagnes, dont le plus haut sommet, djebel Toubkal, culmine à 4.167m. Le Royaume se caractérise en outre par un climat contrasté parfaitement décrit en une seule phrase : « Le Maroc est un pays froid où le soleil est chaud».