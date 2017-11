Le Maroc dans le pot 1 du CHAN

La commission d'organisation du Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) a dévoilé mercredi la composition des quatre chapeaux des 16 équipes qualifiées à la compétition qui se déroulera au Maroc du 13 janvier au 4 février. La sélection marocaine a été placée dans le chapeau 1 aux côtés de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et de la Libye.

Le Cameroun figure dans le deuxième chapeau, en compagnie de la Guinée, du Nigeria et de la Zambie, tandis que le Congo, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan composent le troisième chapeau, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Le Burkina Faso, la Guinée Equatoriale, la Mauritanie et la Namibie sont placés dans le 4è chapeau.

La commission d'organisation a également validé le calendrier du tournoi qui sera disputé dans les villes de Casablanca (groupe A), Marrakech (groupe B), Tanger (groupe C), Agadir (groupe D).

Le match d’ouverture et la finale de la compétition sont prévus au Complexe Mohammed V de Casablanca.