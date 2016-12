Le Maroc conforte sa position de hub industriel

Le Maroc ne cesse de renforcer son positionnement en tant que hub industriel, mettant à profit de nombreux atouts, dont une position stratégique à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe, écrit «How We Made It in Africa», une plateforme destinée aux investisseurs africains et internationaux.

«La position géographique du pays demeure un avantage compétitif dans la mesure où le Maroc offre aux industriels un accès facile aux marchés européens, africains et du Moyen-Orient», lit-on dans une analyse publiée sur cette plateforme, fondée en 2010.

Rappelant le pacte national pour l’émergence industrielle, élaboré en 2009, l’auteur de l’analyse note que cette stratégie ambitieuse trace des objectifs clairs par rapport à la promotion des industries à forte valeur ajoutée.

Depuis cette date, le Maroc a renforcé les investissements industriels, en mettant en place des parcs industriels, des zones franches et en renforçant les infrastructures de transport (voies ferrées, ports, autoroutes), indique l’analyse, notant que cette stratégie a donné ses fruits. Le Maroc s’impose aujourd’hui comme un hub de l’industrie automobile, observe la même source, citant l’exemple du constructeur Renault qui a choisi la ville de Tanger pour y implanter sa plus grande usine dans tout le continent africain.

D’autres poids-lourds du secteur industriel mondial, dont PSA Peugeot Citroën et le géant canadien des pièces de rechange, Linmar, ont emboité le pas à Renault, ajoute l’analyse, soulignant que le Maroc continue d’attirer d’autres opérateurs, dont le groupe japonais Furukawa Electric, spécialiste de la fibre-optique, qui a annoncé la mise en place d’une usine à Tanger avec un investissement de 8 millions de dollars US.

D’autres géants mondiaux ont choisi de s’implanter dans d’autres régions du Maroc, comme Casablanca, ajoute la même source.

Outre la position géographique du Maroc, les opérateurs internationaux, comme Seydou Kane, directeur pour l’Afrique d’Eaton, groupe américain spécialisé dans la gestion des systèmes électriques et hydrauliques, citent la stabilité politique dont jouit le Royaume parmi les facteurs qui rendent le pays de plus en plus attrayant aux yeux des investisseurs.

La base logistique solide, les infrastructures développées et l’environnement favorable aux affaires renforcent l’attractivité du pays, indique M. Kane, dont le groupe a inauguré cette année une usine à Casablanca avec un investissement de 12 millions de dollars US.

La main-d’œuvre qualifiée renforce la productivité du secteur industriel marocain, indique «How We Made It in Africa», soulignant qu’il s’agit-là d’un facteur crucial qui consolide la position du Maroc en tant que hub industriel.