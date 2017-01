Le Maroc au Sommet d’Addis-Abeba pour reprendre sa place à l’UA

Le Sommet de l’Union africaine qui se tiendra aujourd’hui et demain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba tranchera-t-il la question de la demande déposée par le Maroc pour rejoindre sa famille africaine ?

Théoriquement, le Royaume devrait retrouver sa place au sein de cette famille qu’il a quittée à contrecœur en 1984. Toutes les conditions exigées par la Charte constitutive de l’UA ont été remplies. L’article 29 stipule à cet effet que « Tout Etat africain peut, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union ». Il exige également que « Le président de la Commission, des réceptions d'une telle notification, en communique copies à tous les Etats membres », que « L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres » et que « La décision de chaque Etat membre est transmise au président de la Commission qui communique la décision d'admission à l'Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis ».

Malgré les atermoiements et les manœuvres dilatoires des pays hostiles au Maroc tels l’Algérie et l’Afrique du Sud, et ceux de la présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, la demande marocaine a largement obtenu le quorum requis par la Charte de l’UA (plus de 39 pays ont appuyé la demande du Maroc), ce qui a mis les ennemis de notre intégrité territoriale au pied du mur.

Cependant, face à ce succès diplomatique marocain, ces derniers ne semblent pas vouloir se résigner et certains experts et spécialistes comme Moussaoui El Ajlaoui restent sceptiques à ce propos, étant donné que ces ennemis feront des mains et des pieds pour entraver le retour triomphal du Maroc à l’UA. Selon ce chercheur à l’Institut de recherches africaines à l’Université Mohammed V Agdal, « il y a de fortes luttes que la diplomatie marocaine mènera à Addis-Abeba pour éluder toute lecture politique de la demande marocaine. Ce qui conduira inévitablement à mettre les bâtons dans les roues devant le Maroc en lui imposant des déclarations d’intentions à l’égard du soi-disant «peuple sahraoui». Ce sont des manœuvres visant à imposer des entraves politiques dans le cas de l’acceptation de la demande marocaine. Est-ce que cela aboutira ? Personne de part et d’autre ne peut trancher à propos de ce qu’il adviendra ».

Les pays qui soutiennent la décision légitime du Maroc de réintégrer sa famille africaine ont, pour leur part, affirmé que sa demande ne doit pas faire l’objet de débat ou de discussion lors du Sommet d’Addis-Abeba et s’opposent à l’inclusion de toute condition politique qui ne figurerait pas dans la Charte constitutive de l’UA.

C’est ce que le Président sénégalais, Macky Sall, a affirmé samedi dernier dans la capitale éthiopienne en déclarant à l’agence de presse de son pays : « Oui, ça devrait être le Sommet du retour du Maroc. Nous avons une Charte au sein de l’Union africaine (UA) qui indique que tout pays africain qui s’engage à respecter la charte et reconnu par la majorité des pays est admis dans le concert de l’UA. Le Maroc devrait être le 55ème pays membre de l’Union africaine. Cela ne devrait pas poser de débat ». Et d’enchaîner : « L’adhésion d’un pays à l’UA ne devrait pas faire de débat. Les débats, nous les aurons toujours. Le fait qu’un pays veuille venir et ratifier par son parlement la charte est reconnu par la majorité des membres. Ça devrait passer ».

De toute évidence, la bataille diplomatique entre le Maroc et ses ennemis au sein de l’UA, qui constituent, faut-il le rappeler, une infime minorité, sera âpre. A preuve, le tout dernier communiqué de la présidente de la Commission de l’UA sur cette question n’est rien d’autre qu’une nouvelle manœuvre visant à retarder le retour du Royaume au sein de sa famille africaine. Elle y a, en effet, péremptoirement affirmé que la demande marocaine avait obtenu le minimum requis, tout en précisant que la décision concernant celle-ci lui sera notifiée à l’issue du Sommet d’Addis-Abeba ; ce qui signifie qu’il ne pourra siéger au prochain Sommet prévu dans six mois.