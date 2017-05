Le Maroc, allié des Alliés : Cérémonie du souvenir à Chastre en hommage aux Tirailleurs marocains

Une cérémonie de mémoire et de recueillement a été organisée, dimanche, en commémoration du 77ème anniversaire de la bataille de Gembloux-Chastre à la nécropole nationale militaire française de Chastre (40 km au sud de Bruxelles), où reposent des centaines de soldats marocains tombés lors de combats livrés en 1940 contre les troupes nazies.

A cette occasion, les ambassadeurs du Maroc, de France et du Sénégal, respectivement Mohamed Ameur, Claude-France Arnould et Amadou Diop ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats, qui se sont sacrifiés pour la liberté et la paix.

Après le salut des couleurs au son des hymnes nationaux marocain, français et belge, des personnalités ont pris la parole pour saluer le courage des soldats qui ont combattu auprès des troupes françaises et appelé à raviver le souvenir de ces hommes qui vécurent ensemble dans la tolérance et le respect mutuel, un devoir mémorial qui s'impose de nos jours eu égard aux troubles du monde contemporain trop souvent générés par la non acceptation de l’autre.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux membres de la communauté marocaine de Belgique, de vétérans de la 2ème Guerre mondiale, de personnalités politiques, notamment le ministre d’Etat belge André Flahaut, de diplomates, d’élus et de personnalités militaires.

L’assistance a ensuite été conviée à une réception offerte par l’ambassade du Maroc au cours de laquelle jeunes et moins jeunes ont partagé des souvenirs et des enseignements sur la leçon de courage et de générosité que symbolise la bataille de Gembloux-Chastre.

Le 14 mai 1940, les soldats du 7ème Régiment des Tirailleurs marocains arrivés sur le front après deux jours de marche, se sont aussitôt heurtés aux troupes nazies. La Division marocaine supporta l'essentiel de la poussée allemande et résista malgré de lourdes pertes.

Le haut commandement français prévoyait d'ordonner le repli pour éviter l'encerclement, mais les soldats marocains ont réussi à repousser les nazis au prix de centaines de morts, dont les dépouilles reposent aujourd'hui sur le champ de bataille à Chastre, lieu de commémoration.