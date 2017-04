Le Made in Germany en force au SIAM 2017

Pour la 10ème fois, le Made in Germany est présent en force lors du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), sous la tutelle du ministère fédéral de l'Alimentation et de l’Agriculture.

Sur ses pavillons au pôle international et au pôle machinisme, l’Allemagne expose ses compétences en termes de matériel, d’intrants et de génétique et renforce ses contacts avec ses partenaires marocains, a constaté la MAP.

Convaincus du rôle du Maroc en tant que plateforme vers l’Afrique, les exposants allemands profitent également du salon pour approcher les représentants africains et élargir leurs rayons d’action.

"Nos opérateurs voient le Maroc non seulement comme marché, mais aussi comme partenaire pour ouvrir les portes vers l’Afrique", affirme Hendrik Acker, conseiller agricole auprès de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne.

"Pour cette participation, nous avons mis en place un programme de rencontres ciblées entre nos experts agricoles et les délégations venant du continent", a fait savoir M. Acker.

Le pavillon allemand a accueilli les représentants de douze pays africains, s’échangeant avec les sociétés allemandes sur des défis spécifiques.

Bien au-delà de sa présence fidèle au SIAM, l’Allemagne accompagne les opérateurs marocains tout au long de l’année. Le ministère fédéral s’est engagé, depuis 2013, dans la formation agricole continue et dans l’amélioration de la performance des exploitations au Maroc.

Pour cela, il anime le Centre de conseil agricole maroco-allemand "CECAMA", une initiative commune des ministères de l’Agriculture des deux pays, basé à Sidi Slimane.

Inscrit dans la stratégie du Plan Maroc Vert, le CECAMA vise à augmenter les performances de l’agriculture et à les valoriser tout en développant les compétences humaines dans le secteur agricole.