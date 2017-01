Le MIM se fixe deux objectifs Records et protection de l’environnement

En vue de mettre toute la lumière sur la 28ème édition du Marathon international de Marrakech qui aura lieu le 29 janvier, les organisateurs de cet événement sportif ont tenu une conférence de presse à laquelle ont pris part, en plus des représentants des médias, de nombreuses personnalités sportives nationales.

Dans son exposé, Mohamed Knidiri, directeur du Marathon de Marrakech et président de l’Association le Grand Atlas a précisé que cette édition se déroulera sous le signe de la protection de l’environnement, lançant le défi d’une journée sans voitures, l’objectif étant d’être en harmonie avec l’esprit de la COP 22 que la ville ocre a abritée en novembre dernier.

Une autre particularité de cette 28e édition, toujours selon M. Knidiri, c’est qu’elle représente une opportunité pour les athlètes marocains en vue d’enregistrer de bons chronos et confirmer leurs talents au niveau international.

Devenu un carrefour incontournable pour les spécialistes de la discipline préparant la nouvelle saison, et également pour les athlètes qui tentent d’enregistrer un bon chrono leur permettant une participation aux grands marathons à travers le monde, le Marathon de Marrakech jouit, et ce depuis des années, d’une bonne réputation au niveau mondial.

Pour ce qui est des participants au marathon et semi-marathon, le directeur du MIM a précisé que 8000 athlètes sont attendus lors de cette grande manifestation sportive, que jusqu’au jour de la tenue de la conférence 1500 coureurs ont déjà confirmé leur participation, soulignant qu’en vue de réaliser de bons chronos, les organisateurs ont fait appel aux meilleurs top runners pour le marathon hommes tels que le Marocain Rachid Kisri (2h 06 min), les Ethiopiens Adihana gebretsadik et Gezahan Girma Bayene (2h 07 min chacun) et le Kényan Nicolas Kemboi (2h 08 min).

Concernant le marathon dames, Asnakech Menjistu du Kenya (2h 25 min), Lishan Dula Gemgchu du Bahreïn (2h 26 min) et la Marocaine Sanae Achahbar (2h 35 min) constituent la tête de liste. Les Marocains Mustapha El Aziz (1h 00 min), Mohamed Ziani (1h 01 min) et Nasir Youssef (1h 01 min) font partie des top runners du semi-marathon hommes alors que pour la course féminine, on note la présence de Hajiba Lhasnaoui (1h 10 min), Soud Kanbouchia (1h 10 min) et Kalthoum Bouasria (1h 12 min).

Organisée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, en collaboration avec la Ligue d'athlétisme de Marrakech- Safi et le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, la FRMA, la wilaya, le conseil préfectoral et les conseils municipaux de la ville de Marrakech, l’édition 2017 débutera samedi 28 janvier par la traditionnelle course des enfants, une occasion pour tous ces futurs athlètes de rencontrer leurs idoles et de partager les mêmes émotions que les grands champions en la matière. Pour ce qui est du circuit, il est pratiquement le même que celui des éditions précédentes, rapide, roulant et propice pour les performances, parcourant la Palmeraie, l’Oliveraie de la Ménara, les jardins de l’Agdal, et les grands axes de la ville ocre.