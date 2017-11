Le MAT et l’IRT ravissent une victoire tant attendue

Les matches avancés de la 9ème journée du Championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, ont été marqués par le sursaut des deux clubs du Nord, l’IRT et le MAT, qui sont parvenus enfin à s’imposer alors qu’ils viennent de procéder à des changements de leurs coachs respectifs.

Pour le Moghreb de Tétouan, bon dernier, désormais sous la houlette de Youssef Fartout qui a suppléé Abdelhak Benchikha, la première victoire de la saison a été en déplacement aux dépens de la RSB sur le score de 2 à 1. Pourtant, ce sont les Berkanis qui ont ouvert la marque en premier par l’intermédiaire du joueur togolais Fo-Doh Laba Kodjo (13ème mn). La réaction des Tétouanais ne s’était pas trop fait attendre, puisque Zaid Karouch a remis les pendules à l’heure de la plus belle manière à la 24ème minute, avant que Hamza El Housini ne double la mise au temps additionnel (90+3).

Une victoire qui fera beaucoup de bien à l’équipe du MAT même si pour le moment elle reste lanterne rouge avec 4 points avec une longueur de retard sur son adversaire du jour qui, lui, compte trois matches en moins.

Tout comme le MAT, l’IRT, sous la conduite de Driss Mrabet qui a succédé à Badou Zaki, a eu raison à domicile du CAK par 1 à 0, but sur penalty transformé par Mehdi Neghmi à la demi-heure de jeu.

Grâce à cette victoire, la deuxième de l’exercice contre 5 nuls et deux défaites, l’Ittihad de Tanger s’est hissé provisoirement à la 5ème place avec un total de 11 points en compagnie du DHJ et du Raja. Quant au CAK, il stagne à la 7ème loge avec 10 points au compteur.

Vendredi au Grand stade d’Agadir, le Hassania qui reste sur une série de matches nuls a pu chasser la poisse en croisant le fer avec l’OCS dans une affiche entre co-leaders. Les Souissis s’étaient contentés du strict minimum, une courte victoire par 1 à 0, but sur penalty inscrit par Jalal Daoudi à la 72ème mn.

Le HUSA renoue donc avec le succès et conforte ainsi sa place en haut du tableau, portant son capital points à 16 unités, au moment où l’OCS est provisoirement dauphin (13 pts), sachant que ces deux formations n’ont aucun match en retard.

A signaler que cette 9ème manche du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation des rencontres devant opposer l’AS FAR au CRA, l’OCK au WAC, le RAC au DHJ et le KACM au FUS, alors que la confrontation qui mettra aux prises le Raja avec le Rapide d’Oued Zem, prévue initialement dimanche, aura lieu ce lundi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

Par ailleurs, en championnat de seconde division, trois matches de la 11ème journée se sont déroulés samedi et l’on citera en premier le carton de l’Olympique Dchira (4-0) qui a enfoncé davantage le KAC, parti pour vivre une saison difficile. A moins que les dirigeants gharbaouis ne s’attellent à la tâche, tant qu’il est encore temps, pour sauver les meubles.

Enfin, le CAYB et le MAS se sont quittés sur un nul blanc et c’est l’issue d’un but partout qui a sanctionné les débats de la partie qui a opposé l’IZK à l’ASS.