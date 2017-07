Le MAS se mobilise pour un retour à la cour des grands

Le Moghreb de Fès (MAS) a sonné la grande mobilisation pour bâtir une équipe coriace et reprendre sa place au sein de l’élite du football national au terme de la prochaine saison footballistique, a affirmé le président du club Ahmed Mernisi.

M. Mernissi, qui s’exprimait samedi soir à Fès lors de l’assemblée générale ordinaire du club, a appelé les cadres dirigeants du club à présenter leurs visions ainsi que leurs plans d’action pour permettre au MAS d’occuper la place qui lui sied sur la scène footballistique nationale.

Le MAS a rétrogradé en DII, a-t-il dit, en raison notamment des piètres résultats enregistrés au cours de ces dernières années.

Pour le président du club, les dirigeants du MAS devront compter sur de bons joueurs pour éloigner le spectre de la saison écoulée durant laquelle le club fassi était une équipe sans âme et une proie facile pour tous ses concurrents.

Le moment est venu pour faire signer de nouvelles recrues capables de relever le défi en deuxième division et permettre au club de retrouver sa place en DI.

Les membres du bureau dirigeant ont saisi cette occasion pour souligner les performances et la brillante prestation des jeunes footballeurs du club fassi qui ont évincé de gros bras du ballon rond aux niveaux national et continental.

Après avoir salué le parcours de formation du MAS au passé prestigieux, le bureau dirigeant a fait savoir que grâce au soutien inlassable des dirigeants et la contribution des élus, le Moghreb de Fès est acculé à confirmer son statut de grande équipe.

Ils ont salué l’initiative des élus visant à soutenir le MAS, vainqueur de la Coupe du Trône de football (saison 2015-16).

Le Moghreb de Fès, vainqueur de deux titres continentaux à savoir, la Coupe de la Confédération africaine et la Super Coupe de la CAF, a été sacré champion du Maroc à quatre reprises (1956, 1979, 1983 et 1985), de même qu'il a enlevé la Coupe du Trône à quatre reprises (1980-1981-2008) et disputé quatre finales (1966, 1971, 1974 et 1994).