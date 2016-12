Le Lider Maximo tire sa révérence

Le père de la révolution cubaine, donné pour mort à maintes reprises au cours des dernières années, s’est éteint à 90 ans.

Le «Lider Maximo», qui a renversé la dictature de Fulgencio Batista en janvier 1959 et défié la superpuissance américaine pendant plus d’un demi-siècle, avait cédé le pouvoir à son frère Raul à partir de 2006. Les réformes que celui-ci a entreprises commencent à porter leurs fruits, notamment avec l’ouverture graduelle vers les Etats-Unis.

L'année 2016 a d’ailleurs vu l’implantation de la première chaîne hôtelière américaine et la première visite d’un président américain sur l’île en près d’un siècle. Un concert des Rolling Stones, en mars, a marqué le retour en force du rock, banni pendant des années en tant que « musique de l’ennemi ».

Compagnon d’armes du guérillero argentin Ernesto «Che» Guevara, le leader cubain s’est voulu le champion de l’exportation de la révolution cubaine en Amérique latine, mais aussi en Afrique, notamment en Angola où les troupes cubaines ont été engagées pendant 15 ans.