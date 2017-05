Le Kawkab croit en sa bonne étoile

Le KACM s’est imposé face au CAK par deux buts à un, au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 28e journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1. Une troisième victoire d’affilée qui permet au club de la ville ocre, sinon d’assurer son maintien, d’y croire fermement. Une victoire que le club devait impérativement remporter à domicile et attendre un faux pas des autres équipes qui partagent le souci de la relégation.

Pour ce qui est de la rencontre, ce sont les visiteurs qui ont été les plus entreprenants au début mais, contre le cours du jeu, Imighri a ouvert le score en faveur des Marrakchis suite à un tir des 22 mètres. Les protégés de Samir Yaich ont vite réagi, mais le but de Hardoumi fut refusé pour hors-jeu. En deuxième période, El Fakih a doublé la mise pour les siens. Un avantage qui a déboussolé les Khénifris qui ont failli prendre d’autres buts avant de se ressaisir à la 77e minute en réduisant la marque par le biais de Zakroumi.

La fin du match fut pénible pour les locaux qui se sont repliés en défense, laissant à leurs adversaires la possibilité de scorer à maintes reprises. Le KACM n’a pas encore assuré son maintien, mais il se positionne désormais à la 12e place avec 30 points à deux journées de la fin du championnat.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Samir Yaich a déclaré que le match était ouvert et que son équipe était la plus proche de la victoire au début, mais que le but marqué lors du premier quart d’heure de jeu a un peu perturbé ses joueurs. Il a ajouté que le second but a tout de même réveillé ses hommes qui ont repris le match en main, parvenant à réduire la marque sans pour autant réussir à égaliser.

De l’autre côté, Youssef Mariana s’est dit content du résultat et satisfait du rendement de ses joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors des trois derniers matchs. Il a souligné qu’il a travaillé le côté psychologique des joueurs, qu’il y a encore beaucoup d’efforts à fournir lors du prochain match contre l’OCK à Khouribga, mais que vu l’élan de l’équipe, il s’attend à un bon résultat lors de la 29e journée.