Le KACM version El Bahja : Le maintien comme principal objectif

Au terme de la phase aller du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1, le KACM n’a récolté que 15 points, enregistrant huit défaites, trois nuls et quatre victoires.

Une phase marquée par le passage de trois entraîneurs, à savoir Hassan Benabicha, Fouad Sahabi et actuellement Ahmed El Bahja. Si les deux premiers ont échoué dans leur mission, selon certains membres du comité, tout le monde s’accordeà miser sur l’enfant du club pour sauver ce qui peut l’être.

Après sa victoire sur le WAC pour le compte de la 15e journée, le président du club, Mouhcine Marbouh, soutenu par les membres du comité, a désigné El Bahja à la tête du staff technique et ce jusqu’à la fin de la saison.

Une nomination qui pose plus d’une question, et l’on se demande si le choix d’El Bahja a été bien étudié ou qu’il a été plutôt dicté par la conjoncture actuelle. De toutes les manières, depuis son arrivée à la tête de l’équipe, secondé par Youssef Mariana, El Bahja fait tout pour ne pas vivre l’expérience de ses deux prédécesseurs.

Il a tout d’abord défini clairement l’objectif de sa mission, à savoir assurer le maintien du groupe en D I, puis a tracé un programme de préparation qui a commencé par de légères séances de décrassage, avant d’entamer une concentration d’une semaine à Marrakech, ponctuée par trois matchs amicaux contre l’OCS, le Raja de Casablanca et l’Espérance de Tunis le 20 du mois en cours puisque la reprise du championnat a été reportée au 27 janvier.

Concernant l’effectif, Ahmed El Bahja a souligné que la priorité sera donnée au recrutement d’un gardien de but, puisque c’est le poste qui fait le plus défaut au groupe.

Toutefois, si le staff technique n’évoque pas la question des recrutements, la liste des joueurs devant quitter le club a été publiée depuis quelque temps. Il s’agit des Maliens Nimaca et Abdelkrim Sidibé, de Mohcine Akdech, Kamal El Baroudi, Anas Soudani, Redallah El Ghazoufi et El Idrissi.

El Bahja a fait savoir qu’il compte d’abord travailler le côté psychologique des joueurs, l’aspect physique avant d’entamer la préparation technico- tactique. Il a aussi lancé un appel au public l’invitant à soutenir son équipe.