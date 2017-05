Le KACM respire mais il n’est pas encore sorti de l’auberge

Le KACM a réussi l’essentiel en s’imposant face au FUS (1-0) au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 27e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1.

Un match que les locaux devaient remporter pour conserver leurs chances de maintien. Après la victoire en match retard face à l’IRT à Tanger, Youssef Mariana, nouvel entraîneur du club, avait l’obligation d’empocher les trois points pour permettre aux siens de poursuivre la suite du concours avec plus de sérénité.

Pour ce qui est du match, les Kacémistes ont bien entamé la partie, ratant à maintes repises l’occasion d’ouvrir le score et risquant parfois de se faire surprendre par leurs adversaires, notamment à la 8e minute de jeu quand la balle de Nafati fut renvoyée par la transversale.

En deuxième période, le scénario n’a pas beaucoup changé et les attaques des uns et des autres présageaient un but à tout moment, ce qui fut le cas à la 75e minute quand l’arbitre Jaafari a accordé un penalty aux locaux que Mohamed El Fakih a transformé avec succès.

Une victoire qui permettra aux protégés de Mariana de disputer les prochaines rencontres avec moins de pression, surtout après les ratés des deux autres équipes du bas du tableau, la JSKT et le KAC.

Lors de la conférence d’après-match, l’entraîneur du FUS, Oualid Regragui, a tenu à féliciter ses joueurs pour les efforts fournis, précisant qu’ils sont venus à Marrakech pour chercher les trois points, mais que la mission n’a pas été facile face à une équipe qui joue pour fuir la zone de relégation. Regragui a précisé qu’il savait que la rencontre se jouerait sur de petits détails, que la priorité pour lui est désormais la compétition africaine et que les jeunes qu’il a alignés dernièrement n’ont pas démérité.

De son côté, Youssef Mariana a déclaré que le classement de l’équipe met les joueurs sous pression soulignant que le FUS est un grand club qui est venu chercher la victoire, mais la combativité de ses joueurs a eu le dernier mot. Et d’ajouter que le prochain match contre le CAK sera décisif pour les deux équipes.