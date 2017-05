Le KACM respire et le Hassania tout près du maintien : Le MAS se replace dans la course à la montée

Le Hassania d'Agadir a battu le FUS de Rabat par 2 buts à 1, mercredi au stade Adrar, en match de mise à jour de la 24è journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football.

Les Fussistes ont été les premiers à ouvrir le score, au quart d'heure de jeu par Brahim El Bahri, avant que les locaux n'égalisent, quatre minutes plus tard, et ne doublent la mise à la 58 minute de jeu par l'intermédiaire de Faouzi Abdelghani.

Cette victoire permet au Hassania de se hisser à la 9è position avec 32 points, alors que le FUS est 7è avec 36 unités, aux côtés de l'Olympic de Safi.

Pour sa part, le Kawkab de Marrakech a arraché une victoire précieuse sur la pelouse de l'Ittihad Tanger par 2 buts à 0, grâce à un doublé d’Abdelilah Amimi (84è et 87è). Grâce à ce succès, le Kawkab de Marrakech rejoint la Jeunesse Kasbat Tadla à la 14è position avec 24 points. L'Ittihad Tanger, lui, est toujours 6è avec 38 unités.

Par ailleurs, le Moghreb de Fès s'est imposé sur la pelouse de Widad Témara par 3 buts à 1, mercredi en match de mise à jour de la 25è journée de la Botola Maroc Telecom D2 de football.

L’Ivoirien Koffi Boua, le Camerounais Djiji Gouza et Anouar El Aziz ont inscrit les trois réalisations des représentants de la cité spirituelle. Suite à cette victoire, le MAS rejoint l'AS Salé et l'Ittihad Khémisset à la 5è position avec 38 points, tandis que Widad Témara stagne à la 12è position avec 32 unités.