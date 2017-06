Le KACM panse ses plaies : Préparer la nouvelle saison dans de bonnes conditions

Pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la saison dernière qui ont failli mener le club en D II, les responsables du KACM seraient en train de préparer le prochain exercice, et ce en vue d’assurer à l’équipe un début de saison dans les meilleures conditions.

Pour ce qui est du côté technique, les membres du comité se sont mis d’accord pour reconduire le duo Youssef Mariana et Jaâfar Aâtifi à la tête du staff technique pour une saison renouvelable. Ce choix, selon une source proche du bureau dirigeant, n’est pas le fruit du hasard, puisque « les résultats obtenus en fin de saison par le tandem en question le qualifient à diriger l’équipe pour un nouvel exercice ».

Sitôt reconduits, Meriana et Aâtifi se sont penchés sur l’effectif pour avoir une meilleure vision de sa composition. La première décision prise fut de libérer les éléments qui ne feront plus partie du groupe, et ce soit parce que leurs contrats arrivent à terme, qu’ils n’ont pas donné satisfaction ou tout simplement pour blessures répétitives. Il s’agit de Youssef El Ayati, Soufiane El Alloudi, Redallah Ghazoufi, Zakaria Msila, Chihab Fallat, Alae El Meskini, Younes Rachid et Houcine Chadli.

En plus des partants, certains joueurs seront prêtés à d’autres équipes pour avoir plus de matchs dans les jambes, en particulier le gardien Ben Toumi et le jeune Mohamed Rouhi.

Par ailleurs, le comité a, en plus du recrutement pour trois saisons de l’ex-gardien de la JSM Mohamed Baâyou, a renouvelé le contrat de Khalid Sekkat pour une saison, alors que les discussions sont toujours en cours avec Ahmed Chagou, Mehdi Zoubairi, Abdelwahed Chakhsi et Mohamed Ouzouka pour les mêmes raisons. Quelques jours auparavant, le comité avait nommé Azeddine Bennis directeur sportif, poste qu’occupait Ahmed El Bahja avant qu’il ne prenne l’équipe en main en décembre dernier.

Enfin, après deux saisons sans réel repos, Mariana et Jaâfari ont décidé d’accorder aux joueurs un mois de congé, se donnant rendez-vous pour le 3 juillet prochain pour la reprise des entraînements.

Pour rappel, le Kawkab de Marrakech a terminé le championnat 2016-2017 à la 13ème place avec un total de 33 points, avec 9 victoires, contre 6 nuls et 15 défaites.