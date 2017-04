Le KACM charrie de plus en plus la relégation

Rien ne semble plus aller pour le KACM qui s’est contenté d’un match nul (1-1) contre le HUSA, vendredi soir au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 25e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1. Les hommes d’Ahmed El Bahja avaient l’opportunité de fuir la zone menant à la D II en jouant à domicile contre une autre équipe dont les résultats ne rassurent pas, mais rien ne fut. Encore une fois, une rencontre qui s’est jouée devant des gradins presque vides puisque le public marrakchi, pour des raisons qu’il est le seul à connaitre, continue de bouder son équipe. Pourtant, tout a bien commencé pour les locaux qui sont parvenus à ouvrir la marque dès la 8e minute de jeu par le biais de Rouhi. Au lieu d’exploiter cet avantage, ils se sont repliés en défense, subissant les attaques de l’adversaire qui avait la possibilité d’égaliser à plusieurs reprises faute de concentration des joueurs. En seconde période, le scénario n’a pas trop changé, sauf qu’à la 86e minute, en ratant une occasion où la balle a été renvoyée deux fois par le poteau, les locaux vont encaisser le but de l’égalisation deux minutes plus tard suite à un penalty transformé par Daoudi. Un résultat de parité qui ne sert nullement les affaires du KACM qui partage la dernière place au classement général avec la JSKT et le KAC.

Lors de la conférence de presse d’après match, Ahmed El Bahja s’est contenté de dire, en pratiquement 30 secondes, que le HUSA est une bonne équipe, que les siens sont entrés avec l’idée de prendre les trois points pour avancer dans le classement et que l’arbitre les a privés de deux penalties. De son côté, Meziane, l’entraîneur gadiri a expliqué que son équipe a commencé le match avec le pire scénario possible, encaissant un but dès les premières minutes, que ses joueurs ont créé des occasions, qu’ils ont failli prendre un autre but vers la fin du match mais qu’ils sont restés vigilants jusqu’au bout pour arracher l’égalisation à quelques minutes de la fin.