Le KACM à rude épreuve chez lui face au Raja

Le KACM affronte ce soir, à partir de 20h, le Raja de Casablanca, au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 23e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1. Un match difficile pour ces deux clubs ayant des objectifs diamétralement opposés.

Avant-dernier au classement général depuis la victoire de la JSKT face à l’OCK vendredi dernier, le KACM se trouve en position de relégable et ce n’est pas sa crise interne qui lui facilitera la tâche en accueillant ce soir le RCA, dauphin du championnat.

Depuis quelques journées, le comité du club de la ville ocre ne sait plus où donner de la tête, surtout après les dernières révélations de Fouad Sahabi.

Pour toutes ces raisons et d’autres, la tâche face au Raja sera difficile, et un autre résultat que la victoire enlisera davantage l’équipe.

De l’autre côté, les Verts semblent plus sereins dans leur recherche du titre et leur dernière victoire par deux à zéro face au FUS leur a donné davantage de motivation pour tenter de s’adjuger les trois points de la partie de ce soir. Seconds au classement avec 45 points, à deux unités du leader le WAC, les hommes de Fakhir ont les moyens de l’emporter et d’aggraver ainsi la situation de leurs hôtes, en dépit d’informations évoquant l’interdiction du déplacement collectif du public rajaoui vers Marrakech.

L’apport du public dans ce genre de rencontres n’est plus à démontrer que ce soit au niveau du spectacle qu’à celui de la trésorerie de l’équipe hôte.

D’ailleurs, c’est dans ce sens que le KACM avait demandé à la fédération de différer le match de 17h à 20h pour permettre à un maximum de spectateurs d’y assister.

Ainsi, tous les ingrédients sont réunis pour la réussite de cette affiche.