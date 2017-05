Le KAC, premier relégué en D2

La 28ème journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom D1, disputée dimanche, a sonné le glas pour le KAC. Cette fois-ci, les Kénitris n’ont pu sauver leur peau des affres de l’étage du dessous après avoir cédé le pas à domicile devant le Difaâ sur la marque de 2 buts à 1.

Tout comme lors des précédentes saisons, les Gharbaouis ont été les auteurs d’un parcours des plus chaotiques : succession d’entraîneurs et crise en tous genres pour que le résultat en fin de compte soit une relégation amplement méritée.

Avec seulement cinq victoires, contre six nuls et 17 défaites, aucun club de la D1 n’a mieux gaffé que le KAC bien parti pour un long séjour en D2.

Si tout va mal pour le KAC, son adversaire du jour, le DHJ, a conforté son statut de dauphin avec 56 unités au compteur, soit quatre longueurs de retard sur le Wydad qui devra affronter, mercredi à Safi l’Olympique local, au moment où l’autre match ajourné devra mettre aux prises le FUS avec l’Olympique de Khouribga.

A propos des mal-barrés, l’équipe qui s’est enfoncée davantage dans le pétrin à l’issue de cette manche est le Chabab d’Al Hoceima défait par le Raja sur le score de 2 à 1. Les Rifains sont 14èmes avec 28 points, avec juste un petit point de plus que la JSKT en droit de se targuer de sa bonne opération après avoir surclassé la formation de l’AS FAR par 2 à 1.

Bonne opération également du Kawkab qui a aligné sa troisième victoire d’affilée (2-1) aux dépens du CAK, les deux équipes ne sont pas encore tirées d’affaires en étant respectivement 13ème et 11ème avec le même nombre de points 30.

En revanche, c’est le Hassania d’Agadir qui a assuré son maintien dans la cour des grands suite à sa victoire par 2 buts à 1 sur le MAT. Grâce à ce neuvième succès de la saison, les Soussis n’ont plus de soucis à se faire, en rejoignant le ventre mou du classement (9ème avec 35 pts) contrairement aux Tétouanais dont le passage à vide perdure et risque de leur coûter cher. Ils n’arrivent toujours pas à glaner les trois unités salvatrices (12ème avec 30 pts), sauf qu’ils ont un calendrier favorable puisqu’ils ont à en découdre au cours des deux derniers matches avec l’OCS à domicile et le FUS en déplacement, deux clubs bien peinards du milieu du tableau.

Le dernier match disputé entre l’IRT et la RSB a été sanctionné par un nul blanc au Grand stade de Tanger en présence de moins de 1000 spectateurs.





Résultats avec buteurs

KAC : 1 Mohamed Chihani (39è).

DHJ: 2 Adnane El Ouardy (16è, 84è).

+++++++++++++

JSKT: 2 Othmane El Bennai (32è, pen), Adil Wahbi (84è).

AS FAR: 1 Toufik Ijrouten (71è).

+++++++++++++

Raja: 2 Abdelilah Hafidi (56è), Issam Erraki (70è, pen).

CRA: 1 Yassine Labhiri (84è).

+++++++++++++

KACM: 2 Jamal Imghri (15è), Mohamed El Fakih (47è).

CAK : 1 Samir Zekroumi (78è).

+++++++++++++

HUSA: 2 Faouzi Abdelghani (58è), Jalal Daoudi (87è, pen).

MAT: 1 Hamza Bourezzouk (65è).

+++++++++++++

IRT: 0.

RSB : 0.