Le Holding Al Omrane certifié ISO-9001 de Système de management de la qualité

Le Holding Al Omrane (HOA) a réussi à décrocher la certification de son Système de management de la qualité (SMQ) selon les exigences de la norme ISO 9001 (version 2015), confortant ainsi sa volonté de moderniser ses activités et pratiques managériales, selon la MAP.

Cette certification constitue pour le groupe un nouveau gage de confiance et de détermination pour placer la satisfaction des citoyens, de ses sociétés filiales et partenaires institutionnels et privés au cœur de ses préoccupations, au même titre que le respect de ses engagements et sa détermination sur la voie de l'amélioration continue de ses approches et pratiques managériales, indique le Holding dans un communiqué.

Partie d’une vision claire et partagée, cette consécration permet au HOA "de porter fièrement ce label et de le traduire davantage à travers des pratiques innovantes et éco-responsables et en faire la référence de son style de conduite des projets qu’il initie ou qui lui sont confiés dans le cadre des partenariats au niveau national, régional et local", fait savoir le communiqué.

La généralisation du SMQ aux sociétés filiales du groupe est motivée par les impératifs d’évolution et d’adaptation de son modèle de gouvernance au contexte politique et macro-économique, précise la même source, ajoutant qu’il s’agit "de doter dans une seconde étape ces sociétés non seulement d’outils mais surtout des atouts d’une nouvelle culture source de dynamiques multiples à même de leur permettre d’accompagner les grands projets de développement de notre pays et s’adapter aux mutations imposées notamment par la régionalisation avancée, la diversité des modes opératoires, la multiplicité des intervenants dans l’acte de bâtir, la raréfaction du foncier public urbanisable et l’importance des besoins et attentes des populations".

Créé en 2007 par les regroupements successifs de plusieurs sociétés pour devenir l’opérateur spécialisé de l’Etat dans le secteur de l’habitat et de l’aménagement, le Groupe Al Omrane est présent sur l’ensemble des régions du pays à travers ses 14 filiales et 43 agences.

Composé d’un holding, de 10 sociétés filiales régionales et de 4 sociétés projets, le groupe intervient sur deux axes principaux, à savoir l’habitat et l’aménagement urbain.