Le HUSA renforce ses rangs

Le club du Hassania d’Agadir de football a été très actif sur le marché des transferts cet été avec l’arrivée de huit nouvelles recrues.

L’équipe d’élite du Souss a fait signer des joueurs dans presque tous les compartiments du jeu en vue d’être plus compétitive cette saison.

Sur la liste des nouveaux arrivants figure l’attaquant brésilien Cristiano Marcolino Santos, 29 ans, recruté pour deux ans. Ce joueur a déjà évolué au sein du Sport Club Santa Cruz et Globo FC au Brésil, ainsi qu’au sein d’Al Dhaid et Masfout Club aux Emirats Arabes Unis.

Les autres joueurs sont : le gardien Abderrahman Lhouasli, les défenseurs Yacine Rami, Soufiane Bouftini, Amine Saddki, Hicham Belahcen et le milieu Abdelali Khanboubi, ainsi que les attaquants Badr Kachani et Youssef El Gnaoui.

L’équipe, dirigée par le coach argentin Miguel Angel Gamodi, a récemment présenté ces nouvelles recrues lors d’une séance d’entraînement au stade Al-Inbiaât, ouverte au public.

Le HUSA affrontera l’Olympique de Safi pour le compte de la première journée de la Botola Pro Maroc Telecom.