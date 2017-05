Le HCP élu coprésident du Forum des statisticiens euro – méditerranéens

Assurant, depuis 2014, la présidence de trois groupes de travail sectoriels sur sept dans le cadre de la coopération statistique euro-méditerranéenne, le Haut-commissariat au plan a été élu coprésident du Forum des statisticiens euro-méditerranéens (Forum UE-MED) avec la Commission européenne, succédant ainsi à ce poste à l’Institut national de statistique du Liban.

Cette élection a eu lieu, par acclamation, lors de la 6ème réunion du Forum UE-MED tenue les 16 et 17 mai courant à Malte et à laquelle ont pris part des représentants de la Commission européenne (Eurostat et DG NEAR), les directeurs généraux des instituts Nationaux de statistique (INS) relevant de 9 pays du Sud de la Méditerranée ainsi que des représentants des INS de pays européens.

Elle consacre la reconnaissance du rôle actif que le Maroc a joué dans le développement de la coopération statistique euro-méditerranéenne et confirme la place qu’occupe le système statistique de notre pays dans la région et au international.

Il est à rappeler, à cet égard, que le Forum des statisticiens euro-méditerranéens, constitue, depuis sa création en 2013, une instance décisionnelle de haut niveau en charge de l’orientation, de l’évaluation et de la validation des programmes d’activité des sept groupes de travail régionaux couvrant les secteurs : emploi, migration, Transport, Energie, Répertoire statistique des entreprises, commerce extérieur et qualité en plus des activités transversales.

Le Forum UE-MED constitue l’aboutissement d’une succession de projets euro-méditerranéens dans le domaine de la coopération statistique, connus sous le nom de MEDSTAT ayant en particulier pour objectifs le renforcement du processus de conformité des statistiques dans la région aux standards internationaux, le partage des bonnes pratiques et la valorisation des capacités techniques des INS.