Le Groupe saoudien SPIMACO renforce sa présence au Maroc

Le Groupe saoudien d'industrie pharmaceutique Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation a annoncé, jeudi, sa décision de renforcer sa présence au Maroc, avec un investissement de 400 millions de dirhams dans une unité de production à Berrechid.

Dans le cadre de son plan de développement en phase avec le Plan d’accélération industrielle, une nouvelle unité de production de grande envergure est prévue dans la zone industrielle de Berrechid, qui devra atteindre sa vitesse de croisière en 2020, a fait savoir, récemment à Casablanca, le directeur général délégué de SPIMACO Maroc, Hossam Mohy El Din, lors d’une conférence de presse.

Prévue sur un site de 15670 m², cette unité fabriquera dans un premier temps des formes orales sèches, avec possibilité d’extension pour la fabrication d’autres formes pharmaceutiques à haute valeur ajoutée technologique, a-t-il précisé, notant que pour le court et le moyen termes, SPIMACO Maroc compte produire dans sa nouvelle usine plus de cinquante nouvelles molécules et s’ouvrir sur de nouveaux marchés notamment en Afrique, rapporte la MAP.

S’agissant du choix du marché marocain, M. Mohy El Din a indiqué que cette décision n’est pas le fruit du hasard, mais elle est sous-tendue par un nombre de facteurs encourageants, essentiellement la stabilité économique et politique du pays, sa position géographique en tant que porte vers l’Europe et l’Afrique ainsi que le potentiel en ressources humaines qualifiées.

Le nouvel investissement devra créer plus de 350 emplois à l'horizon, a-t-il précisé, notant que la filiale marocaine exploite déjà une unité de production industrielle de médicaments à Tanger destinés à usage humain.

"Malgré le développement du secteur pharmaceutique au Maroc, on n’a pas encore atteint l’autosuffisance en termes de production de médicaments, le reste étant importé, la stratégie de SPIMACO Maroc est de contribuer aux besoins nationaux avec des médicaments innovants fabriqués localement au sein de la nouvelle unité industrielle", a-t-il dit.

SPIMACO Maroc ambitionne de contribuer au développement de l’industrie pharmaceutique et à l’indépendance thérapeutique au Maroc, grâce à la fabrication et à la mise sur le marché d’une gamme de produits innovants.

Fort de sa position dans le développement, la production, l’importation et la distribution des médicaments et de produits para- pharmaceutiques, SPIMACO Maroc a pour objectif de prendre place dans le top 10 des laboratoires pharmaceutiques dans le Royaume.