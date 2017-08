Le Groupe d'amitié parlementaire Australie-Maroc officiellement mis en place à Canberra

Le Groupe d’amitié parlementaire Australie-Maroc a été officiellement mis en place mardi, au Parlement australien, en vue de favoriser les échanges entre les institutions législatives des deux pays, et ce dans le cadre du développement des relations entre le Royaume du Maroc et l’Australie.

Comprenant 24 parlementaires et sénateurs de différentes tendances politiques, le Groupe d’amitié est présidé par Andrew Lamine, membre du Parti Libéral (majorité gouvernementale) et co-présidé par Maria Vamvakinou, représentante du Parti Travailliste (opposition).

A l’occasion du lancement officiel de ce Groupe, l’ambassadeur du Maroc à Canberra, Karim Medrek a salué l’intérêt dont fait l’objet le Maroc en Australie, non seulement auprès de l’opinion publique, mais aussi des décideurs et responsables politiques.

Après avoir mis en évidence les principales réformes politiques et sociales réalisées par le Royaume sous la conduite éclairée de S.M le Roi, il a donné un aperçu des résultats des différentes politiques, mises en œuvre par le Maroc, dans le domaine industriel, agricole et commercial.

Le diplomate marocain n’a pas manqué, dans ce contexte, de relever les relations approfondies qu’entretient le Maroc avec les ensembles régionaux européen, africain et arabe. Cette position est illustrée, notamment, par les relations singulières et fraternelles avec les pays arabes, la coopération solidaire et agissante avec les Etats africains et par le Statut avancé qui lie le Maroc à l’Union européenne, a t-il souligné.

L’ambassadeur du Maroc à Canberra a réitéré, également, la détermination du Maroc à élargir les horizons des relations maroco-australiennes, dans le domaine politique et économique, soulignant le rôle prépondérant de la diplomatie parlementaire, dans ce cadre.

Lors de cette cérémonie, le président du Groupe d’amitié, le député Andrew Laming, a indiqué qu'il se réjouissait de l’excellence des relations maroco-australiennes, mettant en exergue l’importance de l’établissement d’un dialogue régulier entre les institutions législatives des deux pays, pour améliorer la connaissance mutuelle et échanger les expériences respectives dans les domaines d’intérêt commun. Il a souhaité, en l’occurrence, que ce Groupe permette d’explorer les opportunités de coopération existantes dans des secteurs tels que le tourisme et les ressources énergétiques.

Pour sa part, Maria Vamvakinou, co-présidente dudit Groupe, est revenue sur les efforts de développement déployés par le Maroc, dans le domaine socio-économique, en particulier dans les provinces du Sud, rappelant à cet égard, les résultats de la visite effectuée par une délégation parlementaire au Maroc, en 2015.

De même, elle a fait part de son enthousiasme à l’égard de la contribution de ce Groupe parlementaire en matière de consolidation et d’approfondissement du dialogue entre les deux pays, ainsi qu’aux opportunités concrètes d’accroissement des échanges.

Les membres du Groupe d'amitié ont été conviés par l'ambassadeur du Royaume à la Résidence du Maroc à Canberra pour célébrer l'annonce solennelle de la constitution du Groupe d'amitié parlementaire Australie- Maroc.

Le Groupe d’amitié a pour mission de renforcer la coopération interparlementaire à travers un échange de visites entre les parlementaires des deux pays et l’échange d'expérience sur des domaines d’intérêt commun. Il regroupe les députés qui ont un intérêt particulier pour un pays étranger.

Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ce Groupe d’amitié peut constituer des points d’appui à des actions de coopération interparlementaire.

Il convient de rappeler que la dynamisation de ce Groupe d'amitié parlementaire a fait l’objet des entretiens que le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et l’ambassadrice d’Australie au Maroc, Berenice Owen Jones, ont eus mardi à Rabat.