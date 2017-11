Le Forum d’Ifrane plaide pour la création d’outils de financement innovants

Le deuxième Forum d’Ifrane, dont les travaux ont pris fin mercredi, a appelé à améliorer la libre circulation des personnes, des biens et des services en Afrique, en vue de l’adoption du ‘’Passeport africain’’. Les participants à cette rencontre, organisée par l’Association i-Afrika sous le thème ‘’L’Afrique fait confiance à l’Afrique’’, ont plaidé pour la création d’outils de financement publics et privés innovants, afin de faciliter l’amorçage des petites et moyennes entreprises africaines, créatrices de richesses et génératrices d’emploi.

Le Forum, qui a réuni plus de 200 entrepreneurs de 13 nationalités d’Afrique, d’Europe et d’Asie, a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes d’une ‘’gouvernance au service du continent, qui contribuent au renforcement des liens économiques entre les pays d’Afrique, où le politique joue le rôle de facilitateur de l’action économique’’, rapporte la MAP.

La Déclaration finale appelle également à appuyer l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, laquelle ouvrira les portes à une intégration régionale soutenue, dans une logique gagnant-gagnant entre les pays de la région, et dans la lignée de la recommandation de l’Union africaine pour la mise en place d’une zone économique intégrée. Les participants à ce deuxième Forum se sont également engagés à créer le réseau ‘’i-Afrika’’, qui aura pour objectifs de créer une plateforme virtuelle pour le maintien des contacts et des échanges entre les participants à cette édition et d’autres entrepreneurs d’Afrique et du monde, ainsi que de mettre en place des antennes régionales dans les pays participants.

Parmi les missions assignées à ce réseau, le texte final cite l’initiation d’un fonds de soutien aux start ups africaines et l’implication des pouvoirs publics et des banques privées dans sa mise en place, le lancement de réflexions visant le renfoncement des capacités et des synergies entre les capitaux et l’appui aux initiatives existantes afin de renforcer l’image de l’Afrique en Afrique et dans le monde. Ifrane Forum se fixe comme objectifs de porter la voix des entrepreneurs et investisseurs d’Afrique et de soumettre leurs recommandations aux chefs d’Etat et de gouvernements africains, notamment lors du Sommet Afrique-UE qui se tiendra à Abidjan fin novembre.