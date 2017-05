Le Festival international pour l’échange entre les cultures : Pour consacrer les valeurs de tolérance et du vivre-ensemble

La 2ème édition du Festival international pour l’échange entre les cultures offre l'opportunité de consacrer les valeurs de tolérance et de dialogue entre les différentes civilisations et religions, a souligné à Marrakech, le président de l’Association Moulay Ali Cherif pour la culture et le patrimoine et le développement, Mohamed Alaoui. "Cet évènement culturel vise à créer une plateforme qui réunit les différentes religions et cultures afin de diffuser les valeurs de cohabitation et de tolérance et lutter contre toutes les formes de violence et renforcer la diplomatie parallèle pour défendre la première cause nationale", a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP en marge de cette manifestation culturelle organisée à Marrakech du 5 au 11 mai sous le thème "Le Maroc, un pays de tolérance, de dialogue et de cohabitation entre les différentes cultures et religions".

Et d’ajouter qu’il est impératif aujourd'hui, plus que jamais, de renforcer le dialogue constructif entre les peuples et civilisations et de consolider la compréhension et la communication entre les peuples à l’ère de la mondialisation qui facilite la diffusion des idées obscurantistes. M. Alaoui a appelé tous les intervenants, dont les hommes politiques, les académiciens, les ONG, les instances internationales et les médias, à se regrouper pour élaborer des mécanismes pratiques à même de faciliter le vivre-ensemble et diffuser les valeurs de tolérance et du respect de la différence et de la pluralité.

"La 2ème édition du Festival international pour l’échange entre les cultures s’assigne également pour objectifs de faire connaître le rôle pionnier du Maroc dans le renforcement de la cohabitation entre les cultures et les religions", a-t-il souligné, relevant que cette manifestation à caractère culturel offre l’opportunité de mettre en valeur les potentialités touristiques et économiques de la région Marrakech-Safi et de conclure des partenariats entre les différentes parties participantes.

Au programme de cet événement, des activités artistiques diverses, des conférences scientifiques encadrées par des chercheurs concernés par l’échange culturel et le dialogue des religions portant sur les thématiques du "terrorisme et de l’extrémisme", "les fondateurs de l’Etat alaouite chérifien", "Moulay Idriss 1er", en plus d’un concours de courts métrages, des défilés de modes et du caftan, un concours de beauté, des ateliers de théâtre et de scénario sous le thème "Comment réaliser un film en trois jours ".