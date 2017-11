Le Festival de Cannes change ses habitudes pour sa 71ème édition

Jusqu’à sa 70ème édition, le Festival de Cannes ouvrait ses portes un mercredi avant de les fermer le dimanche de la semaine suivante. Mais en 2018, tout change ! Désormais, le Festival de Cannes commencera dès le mardi pour tenir sa cérémonie de clôture le samedi soir, onze jours plus tard.

Le lancement de la 71ème édition du Festival de Cannes aura donc lieu le jour de l’Armistice de 1945, en 2018, soit le mardi 8 mai. Le palmarès sera annoncé le samedi 19 mai 2018, au Palais des Festivals. Dans le communiqué informant de ce nouveau calendrier, le Président Pierre Lescure déclare : "Nous entendons renouveler le plus possible nos principes d’organisation, tout en continuant à interroger le cinéma de notre époque et à accompagner ses bouleversements."

En plaçant la cérémonie de clôture le samedi plutôt que le dimanche, le Festival espère sans doute donner une meilleure visibilité à la Palme d’Or, projetée en clôture de la manifestation.

Chaque année, bien des festivaliers rentrent en effet passer le dimanche chez eux, sans rester à Cannes pour assister à la cérémonie de clôture.