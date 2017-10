Le Festival “cinéma et mémoire commune” de Nador célèbre le cinéma indien

Le Festival international de cinéma et mémoire commune (FICMEC), dont la 6è édition est prévue du 5 au 10 novembre prochain à Nador, célèbrera cette année le cinéma indien, l'Inde étant l'invitée d’honneur, et rendra hommage à l’acteur Ravi Kishan. Star du cinéma indien (Bollywood), Kishan a joué dans plusieurs films, notamment Tere Naam (2003) aux côtés de Salman Khan.

Le programme de cette manifestation culturelle, organisée par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix sous le thème "La mémoire des eaux océanes", prévoit des rencontres-débats et des activités cinématographiques qui aborderont la thématique de l'édition d’un point de vue historique et politique, mais aussi sur le plan des droits de l’Homme. Selon un communiqué du Centre, les hommages de cette année ne se limitent pas seulement aux acteurs, mais concerneront aussi les conjoints, et ce dans l’objectif de mettre en valeur le rôle important que jouent les proches, le plus souvent anonymes, dans la réussite des artistes. Cette année, le choix est tombé sur Mme Najia Lambarki, épouse de l'acteur marocain Salah Eddine Benmoussa et Mohamed Zoubid, époux de l'artiste Fadila Benmoussa.

Un hommage sera également rendu l’avocat El Hussein Kamri, une figure emblématique de la ville de Nador. Kamri qui est aussi écrivain; a écrit plusieurs recueils de poésie et pièces théâtrales, et publié de nombreux articles au Maroc et à l’étranger. Et de souligner que le choix du thème "La mémoire des eaux océanes" est motivé par la volonté d’initier un débat fructueux sur les valeurs partagées par les êtres humains et les attentes des ressortissants des pays des deux rives de l’Océan, dont le Maroc fait partie, à travers la projection de films et la discussion des idées qu’ils suggèrent et développent. D’après le comité d’organisation, huit longs métrages représentant l’Espagne, la Grèce, l’Inde, l’Irak, l’Italie, le Maroc, la Pologne et le Portugal ont été retenus pour concourir aux prix de ce festival dans cette catégorie, à savoir le Grand prix Mar Chica, le meilleur scénario, le meilleur rôle féminin et la meilleure interprétation masculine, outre celui du public. Dans la catégorie "documentaire", neuf films représentant l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, l’Espagne, la France, le Maroc, le Pérou et la République dominicaine seront en compétition pour les quatre prix réservés à cette catégorie.

Le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix a créé également cette année, en collaboration avec la Fondation des Trois cultures un prix spécial appelé "Prix de la Fondation des Trois cultures". "Ce prix revêt une très grande importance vu que le contexte mondial actuel se caractérise par l’escalade de la violence et le non-respect des droits de l’Homme", expliquent les organisateurs.

Le programme prévoit aussi l’organisation d’un colloque international sous le thème "La gestion du champ religieux en Inde", d’une master class sur "Le cinéma entre histoire et mémoire", en plus de la signature de l’ouvrage de l’historien marocain Abdelaziz Tahiri "La Mémoire et l’histoire" qui a obtenu le Prix du Maroc du livre en 2017. En outre, il sera procédé à l’organisation d’ateliers de formation autour des métiers du cinéma au profit des jeunes (élèves et étudiants) de la ville et de toute la région, d’une exposition d'arts plastiques, et d’une soirée poétique animée par des poètes africains et latino-américains.