Le FUS sommé de réussir son entrée en phase de poules de la Coupe de la CAF

Le FUS donnera la réplique, ce samedi à partir de 22 heures au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, à la formation ougandaise de Kampala City Council FC, pour le compte de la première journée de la phase de poules (GP :A) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Reversé en C2 après avoir été éliminé au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Fath se veut décidé à aller le plus loin possible dans cette compétition relevée par la présence d’équipes de renom sur la scène continentale. Pour ce faire, il est important d’entamer le tournoi du bon pied en accueillant un adversaire dont les performances se limitent au niveau local, lauréat du championnat et de la Coupe de l’Ouganda respectivement à 11 et 8 reprises. Tout comme le FUS, l’équipe de Kampala City Council FC avait débuté sa saison africaine en Ligue des champions avant d’être reversée en Coupe de la CAF, accédant à ce tour au détriment des Egyptiens d’Al Masry.

Pour ce match qui sera sifflé par un trio d’arbitrage ivoirien avec comme referee de centre Bienvenu Sinko assisté par Kouame Gabriel Kangah et Bi Valere Gouho, le FUS pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs, notamment les chevronnés de la trempe de Nahiri, Skouma ou encore Benjeloun.

Après avoir tourné la page du championnat en assurant son maintien, le FUS se focalise désormais sur la compétition africaine et lors de ce match d’entrée, il ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances avec comme objectif engranger les points de la victoire, ce qui lui permettra d’envisager la suite de cette phase dans de bonnes dispositions.

Demi-finaliste lors de la précédente édition de la Coupe de la CAF, le FUS connaît très bien cette épreuve qu’il avait remportée en 2010. Toutefois, cette année la tâche s’annonce beaucoup plus ardue avec la présence, comme précité, de certaines grosses écuries du football africain, à commencer par les Tunisiens du Club Africain qui évoluent aussi dans le groupe A et qui recevront dimanche les Nigérians de Rivers United FC.

Seuls les deux premiers de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale prévu en aller et retour en septembre prochain.