Le FUS lorgne le dernier carré à Sfax

Le FUS croisera le fer, ce soir à partir de 19 heures au stade Taeb Mhiri à Sfax, avec l’équipe tunisienne du CS Sfaxien, et ce pour le compte du match retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF.

La formation marocaine abordera cette rencontre avec un léger avantage obtenu lors du match aller après s’être imposée sur le court score de 1 à 0. Un résultat précieux dans la mesure où il faudrait à l’adversaire deux buts d’écart pour renverser la tendance, ce qui est bien loin d’être une mince affaire.

Le coach du FUS, Walid Regragui, est mieux placé que quiconque pour assimiler cette donne, faisant savoir après le match aller que «la victoire par 1 à 0 reste un bon score et j’aurais pas dit non à un nul blanc car au retour, mes joueurs sont capables de marquer, ce qui compliquerait les choses pour le Club Sportif Sfaxien».

A ce propos, Walid Regragui a indiqué que « ce match s’annonce difficile et que le Fath jouera à fond ses chances, sachant que cette explication se jouera sur de petits détails qu’il faudra saisir ».

Pour préparer dans des conditions optimums ce derby maghrébin, qui sera sifflé par un trio d’arbitrage kényan conduit par Davies Ogenche Omweno assisté de Gilbert Cheruiyot et Joshua Achila, le FUS s’était rendu mardi à Sfax pour enchaîner dans une ambiance bon enfant les séances d’entraînement où tous les scénarios de ce choc ont été envisagés, à commencer par l’épreuve des tirs au but.

Le FUS devra donc compter sur la détermination de ses joueurs, la vieille garde ainsi que les nouvelles recrues, qui disposent de tous les atouts en vue de franchir ce cap aux dépens d’un sacré client du football continental.

A noter que le match CSS-FUS ouvrira le bal des quarts de finale retour de la C2, au moment où samedi une seule rencontre est à l’ordre du jour et devra opposer les Zambiens de Zesco Unied aux Sud-Africains de Super Sport United. Quant au programme dominical, il comporte deux parties avec pour affiche l’autre derby du Maghreb avec comme acteurs le Club Africain qui recevra le Mouloudia d’Alger. Le dernier match mettra aux prises l’équipe Zambienne du Tout Puissant Mazembe avec son homologue soudanaise d’Al Hilal.

Il y a lieu de rappeler que les matches des demi-finales de la C2 se joueront en aller (29 septembre) et retour (20 octobre), tout comme d’ailleurs la finale prévue en deux manches les 17 et 24 novembre prochain.