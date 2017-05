Le FUS hérite d’un groupe relevé dans la Coupe arabe des clubs Un été bien chargé pour la formation rbatie

Le FUS de Rabat a hérité du groupe B lors de la Coupe arabe des clubs de football, compétition dont les phases finales sont prévues entre le 22 juillet et le 5 août prochains au Caire et en Alexandrie. En effet, le tirage au sort effectué vendredi dernier dans la capitale égyptienne a placé le club champion du Maroc, au titre de la saison 2015-2016, aux côtés des formations du Zamalek (Egypte), d'El Nasr (Arabie Saoudite) et d'Al Ahd (Liban).

Pour ce qui est des deux autres poules, le groupe A renferme les équipes d’Al Ahly d’Egypte, d’Al Fayçali de Jordanie, de Nasr Houcine Day d’Algérie et d’Al Wahda des Emirats Arabes Unis, tandis que le groupe C est composé de l’Espérance Sportive de Tunisie, d’Al Hilal d’Arabie Saoudite, de Naft d’Irak et d’Al Merrickh du Soudan.

Que de clubs de renom sur les scènes régionale et continentale et c’est d’ailleurs la condition posée par le comité d’organisation de ce tournoi dont la dernière édition remonte à 2012. Les initiateurs de cette Coupe se sont engagés à faire participer les meilleures équipes arabes, ce qui leur a permis d’attirer l’intérêt de différents sponsors pour porter la dotation de ce tournoi à 2,5 millions de dollars. Ça sera donc un été bien chargé en matches pour le FUS qui, une fois bouclée la phase de poules de la Coupe de la CAF, le 7 juillet, aura à enchaîner sur cette compétition qui promet d’être crânement disputée du moment où elle est copieusement dotée, peu importe son caractère non officiel.

Comme précité, avant d’aborder la Coupe arabe des clubs, les joueurs du FUS auront dans les jambes pas moins de six matches de C2 continentale dont le premier est programmé le 13 courant à domicile face à la formation ougandaise de Kampala City Conuncil, rencontre comptant pour le groupe A et qui sera sifflée par un trio d’arbitrage ivoirien conduit par Bienvenu Sinko secondé par Kouame Gabriel Kangah et Bi Valere Gouho.

A rappeler que lors de cette Coupe de la CAF, le FUS se produira dans le groupe A où il aura à donner la réplique également aux équipes nigériane de Rivers United FC et tunisienne du Club Africain. Sachant que le Fath a été reversé dans cette compétition après avoir été éliminé de la Ligue des champions, concours où le football national est représenté par le Wydad de Casablanca qui aura à croiser le fer dans la phase de poules (GP : D) avec le National du Caire, Coton Sport du Cameroun et Zanaco United de Zambie.