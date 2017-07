Le FUS étrille Al Nasr avec l’art et la manière

Carton plein du FUS qui a surclassé, mercredi au stade d’Alexandrie, l’équipe saoudienne d’Al Nasr sur le large score de 4 à 0, et ce pour le compte de la seconde journée du groupe B du championnat arabe des clubs de football.

Contre toute attente, le Fath, contraint au partage des points lors de sa sortie inaugurale face au Zamalek (2-2), a pris de court son adversaire du jour pour sceller le sort de cette confrontation bien avant la fin de la première période. Mohamed Fouzair a été le joueur le plus en vue de cette partie, inscrivant trois buts dont deux sur penaltys dès le first half. Au cours de la seconde mi-temps, les Rbatis n’ont pas lâché prise, corsant l’addition par l’entremise de la nouvelle recrue du club, Brahim El Bahraoui.

Une victoire sur Al Nasr avec l’art et la manière, sachant que c’est le physique qui a fait la différence. Mieux en jambe que les Saoudiens, club qui a renforcé ses rangs par le recrutement du Marocain Saad Lagrou et du Libérien William Jebbor, les Fussistes ont affiché une suprématie dans tous les compartiments, faisant épouser le jeu stylé à l’efficacité et l’addition aurait pu être beaucoup plus salée.

A l’issue de cette rencontre, Walid Regragui, vivement salué par les commentateurs et analystes des chaînes arabes qui retransmettent les péripéties de ce tournoi, a tenu à féliciter ses protégés qui ont livré une prestation de bonne facture même s’ils ont fait quelques ratages nullement appréciés par le coach. Celui-ci a ajouté que la qualification au dernier carré n’est pas encore acquise et qu’il faudra se concentrer sur le prochain match face à l’équipe libanaise d’Al Ahd. Cette dernière a confirmé sa performance enregistrée lors de son premier match (1-1 devant Al Nasr) faisant encore mieux, en s’offrant les Cairotes du Zamalek sur le court score de 1 à 0, but d’Ahmed Zerik.

Après deux manches, le FUS partage la pole position du groupe B avec Al Ahd avec un total de 4 points mais avec une meilleure différence de buts pour les Rbatis (+4 contre +1), au moment où le Zamalek et Al Nasr ferment la marche avec un point au compteur chacun.

Pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules, programmée ce samedi et comme précité, le FUS affrontera Al Ahd au moment où le Zamalek jouera Al Nasr. A noter que les deux premiers en plus des deux meilleurs troisièmes se qualifieront aux demi-finales de ce championnat copieusement doté. En effet, le vainqueur de cette édition 2017 empochera un joli chèque de 2,5 millions de dollars.

Mohamed Bouarab