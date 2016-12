Le FUS et le WAC s’en tirent à bon compte

Le Fath de Rabat et le Wydad de Casablanca, voilà deux clubs du terroir qui s’étaient illustrés de la plus belle des manières au cours de la saison écoulée. Des Fussistes champions et des Rouges dauphins, sans omettre qu’ils avaient réussi à aller pratiquement jusqu’au bout en compétitions continentales.

Le FUS, considéré comme un club modèle, est décidé à sauvegarder ce statut et les quelques contre-performances enregistrées jusqu’ici ne doivent en aucun cas affecter le fonctionnement d’une direction qui aspire à aller davantage de l’avant.

Pour le Wydad, son standing le somme à être toujours au top à l’instar des autres grosses écuries du football national. L’année dernière, le WAC a bel et bien honoré son image et il ne compte pas s’arrêter là, puisque la formation casablancaise entretient l’espoir légitime de faire bonne figure sur tous les tableaux où elle se trouve engagée. Ce n’est pas gagné d’avance mais les objectifs tracés par le bureau dirigeant, championnat, Coupe du Trône et Ligue des champions, restent dans les cordes.