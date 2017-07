Le FUS décidé à honorer son standing en Championnat arabe des clubs

Le Championnat arabe des clubs de football reprend ses droits après une absence qui a duré cinq ans. Pour cette édition 2017 prévue en Egypte du 21 courant jusqu’au 5 août prochain, douze clubs de renom sur les scènes régionale et continentale seront de la partie, répartis sur trois poules.

Le groupe A sera constitué des équipes égyptienne d’Al Ahly, jordanienne d’Al Fayçali, algérienne de Nasr Houcine Day et émiratie d’Al Wahda, alors que l’autre formation cairote du Zamalek, le FUS de Rabat, Anasr d’Arabie Saoudite et Al Ahd du Liban concourront dans le groupe B. Quant à la troisième poule, elle renfermera les Tunisiens de l’Espérance, les Soudanais d’Al Merrikh, les Saoudiens d’Al Hilal et les Irakiens de Naft.

Pour ce qui est du représentant du football national dans ce tournoi qui aura à se produire dans le stade d’Alexandrie, sa première sortie est programmée ce dimanche contre le Zamalek, sachant que les deuxième et troisième matches seront face aux équipes d’Anasr et d’Al Ahd respectivement les 26 et 29 courant.

A propos du match inaugural, le coach du FUS, Walid Regragui, a fait savoir que ça sera difficile mais le Fath garde ses chances intactes, rappelant par là même la bonne prestation de ses éléments lors de la précédente confrontation de la Coupe de la CAF quand le Fath avait tenu en échec les Cairotes dans leur base.

Un premier match que les Fussistes sont tenus donc de négocier avec intelligence en vue d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions, sachant que seuls les deux premiers de chaque poule en plus des deux meilleurs troisièmes décrocheront leurs billets pour le tour des demi-finales.

Pour Regragui, même si ce championnat n’intervient pas au bon moment, cela n’empêchera pas le FUS de jouer à fond ses chances et de passer à l’essai les nouvelles recrues en perspective de la prochaine saison et de la suite de la Coupe de la CAF. A ce propos, la délégation fussiste dépêchée à ce rendez-vous est composée de 26 joueurs dont Hicham El Aroui qui revient d’une blessure et les fraîchement débarqués au club Saad Aït El Khorsa, Hamza Semmoumi, Brahim Bahraoui, Zakaria Belmaachi et l’Ivoirien Lamine Diakite.

Bref, la participation du Fath à ce championnat arabe a pour objectif de monter une équipe compétitive capable de jouer pour les titres dès la prochaine saison, dixit Walid Regragui.