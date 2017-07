Le FUS cherche la confirmation devant Al Nasr

Le FUS abordera aujourd’hui les péripéties de la seconde journée du groupe B de la Coupe arabe des clubs de football qui se déroule actuellement en Egypte. L’équipe rbatie sera à l’épreuve de la formation saoudienne d’Al Nasr, rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 17 heures au stade Borj Al Arab à Alexandrie. Sachant que le deuxième match de cette poule est prévu à 19 heures et mettra aux prises les Egyptiens du Zamalek avec les Libanais d’Al Ahd.

Le Fath, qui reste sur un nul concédé lors de la manche inaugurale devant les Cairotes du Zamalek (2-2), aura à cœur de faire encore mieux face à l’équipe d’Al Nasr qui s’était contentée, elle aussi, de l’issue de parité lors de son premier match contre Al Ahd (1-1).

Au lendemain du match face au Zamalek, le FUS avait repris le chemin des entraînements. Une séance au cours de laquelle « le staff a divisé l’équipe en deux groupes, le premier était composé des joueurs ayant pris part à la rencontre de la veille face au Zamalek SC et qui se sont contentés de quelques exercices physiques en guise de récupération. Le second groupe a, quant à lui, eu droit à un entraînement basé sur des ateliers avec ballons et un travail devant le but », lit-on sur le site officiel du club, fus.ma

Le FUS ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances lors de cette partie en vue de décrocher les trois points de la victoire, ce qui devrait le rapprocher d’une qualification au stade des demi-finales, tour programmé le 2 août prochain et que devront disputer les deux premiers de chaque groupe en plus des deux meilleurs troisièmes.

Il y a lieu de signaler qu’avec la programmation des rencontres de lundi, la page de la première journée de cette compétition est d’ores et déjà tournée avec une surprise d’entrée de jeu. Il s’agit, en effet, de la défaite du club égyptien d’Al Ahly devant les Jordaniens d’Al Fayçali (1-0) pour le compte du groupe A au moment où les Algériens de Nasr Hussein Day avaient surclassé les Emiratis d’Al Wahda par 2 à 0.

A noter que les rencontres de la seconde journée de ce groupe devaient opposer hier Al Fayçali à Nasr Hussein Day et Al Wahda à Al Ahly.

Enfin, dans le groupe C, l’Espérance de Tunis a battu, lundi, par 1 à 0 le club irakien de Naft Al Wassat qui a vivement protesté contre l’arbitre de cette rencontre qui l’a privé d’un but des plus valables. Quant à l’équipe saoudienne d’Al Hilal, qui a dépêché les jeunes du club pour ce tournoi, elle est parvenue à tenir en échec les Soudanais d’Al Merrikh (1-1).