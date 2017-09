Le FCAK s’ouvre aux prisonniers africains au Maroc

La direction de la Fondation du Festival du cinéma africain à Khouribga (FCAK) a organisé en coordination avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), à la prison locale de Khouribga, un colloque sous le thème : « L’immigration, l’intégration culturelle, procédures et défis» et un autre sujet intitulé : « La voix de l’immigrant africain dans le monde » qui ont été encadrés par d’éminents professeurs.

Avant l’entame du colloque, on a chanté l'hymne national et se sont succédé à la tribune le directeur général de la DGAPR et Noureddine Saïl, directeur de la Fondation du Festival. Un prisonnier malien a lu un poème faisant l’éloge du Souverain ... M. Boussouf et le cinéaste congolais Balfokiba ainsi que les dames, Ait Belmadani Fatima et Khadija Souari se sont beaucoup étendus sur la problématique de l'immigrant et son insertion culturelle. Aussi, ont-ils exprimé leur admiration pour l’initiative Royale qui adopte une politique solidaire réelle pour l’accueil des immigrés subsahariens selon des critères logiques et justes, leur garantissant des conditions propices de résidence, de travail et de vie décente au sein de la société.

Avant la clôture, de nombreux participants dont des prisonniers et prisonnières africains ont posé des questions et exprimé leur admiration pour l'esprit de l'initiative Royale.

A rappeler que le nombre de prisonniers subsahariens à Khouribga est de 156, issus de 26 pays.

Enfin, des prix ont été décernés à certains détenus qui ont excellé dans différents domaines au sein du pénitencier.