“Le Déterreur” de Mohamed Kheireddine adapté au théâtre

Son œuvre romanesque a impressionné plus d'un et son talent littéraire n'est pas à démontrer. Mais delà à adapter ses romans au théâtre est chose rare, sinon inédite. Mohamed Kheireddine fera ses premières parutions sur scène. Et c'est le public fassi qui aura le plaisir de le découvrir pour une fois, en dehors de son univers romanesque aussi réaliste que labyrinthique. C’est l’occasion pour les férus du théâtre de suivre, le vendredi 13 janvier courant, au Complexe culturel Al Houria, l’adaptation de «Le Déterreur», de Mohammed Kheireddine, dans une mise en scène de Cédric Gourmelon, et avec l’interprétation de Ghassan El Hakim.

Paru en 1973, « Le Déterreur » est un récit qui met en avant la révolte d’un homme libre, fier et insoumis. Pour la première fois, cette œuvre se déploiera sous un nouveau jour, sur scène.

C’est Cédric Groumelon qui a eu l’idée de bousculer les dogmes littéraires en transposant ce récit.

La figure galvanisante de Kheireddine, icône emblématique de cette littérature en est la parfaite illustration.

Dans cette même lignée de révolte et de métaphore, l’acteur Ghassan El Hakim vient incarner par son unique présence, la langue, le personnage, le jeu et l’espace. Ce choix du metteur en scène s’inscrit dans une logique stylistique, laissant apparaître le caractère multidimensionnel de l’acteur qui renvoie à la polysémie du texte.