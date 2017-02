Le DHJ cartonne et le Raja rayonne

Reprise sur les chapeaux de roues du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1. Cinq matches ont été disputés jusqu’ici pour le compte de la 16ème journée marquée par le carton du DHJ qui a surclassé l’IRT sur le score-fleuve de 4 à 1.

Les Jdidis n’ont fait que rendre la pareille aux Tangérois qui les avaient battus sur cette même marque lors de la phase aller. Poussés par leur public, ils n’ont pas tardé à trouver le chemin des filets dès la 3ème minute grâce à Zakaria Hadraf, qui s’est illustré de la plus belle manière, en étant l’auteur d’un triplé, en inscrivant également deux penalties aux 38è et 89è, alors que Hamid Hadad a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Quant à l’unique but de l’IRT, il est à mettre à l’actif d’Ismail Belmaâlem, sur penalty également (27é).

Grace à cette victoire, le DHJ prend provisoirement les commandes de l’exercice avec 33 unités au compteur au moment où l’IRT qui a concédé le pas pour la troisième fois depuis l’entame de la saison est cinquième avec 27 points.

Tout comme le Difaâ, le Raja est en droit de se targuer de sa bonne opération après avoir disposé en déplacement du KAC par 2 à 0. Les Verts, en dépit de la grave crise qui mine le club, savent faire la part des choses et continuent de rendre de probantes cartes sur la pelouse.

Devant des Kénitris mal barrés par excellence (16è avec 12 pts), les Rajaouis, après s’être refusé un but des plus valables, n’ont pas été affectés, se montrant décisifs lors de la seconde période. Les réservistes Hafidi, passeur, et la nouvelle recrue Hilaire Momie, buteur (79 et 90+2) ont offert au Raja une précieuse victoire, la 7ème, qui permet au club de conforter sa place en haut du tableau (3è avec 29 pts).

Le troisième match disputé samedi au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima entre Chabab Rif d’Al Hoceima et l’Olympique de Safi s’est soldé sur un nul blanc, arrangeant beaucoup plus les affaires de la formation mesfiouie.

Le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre RSB-FUS qui a tenu d’ailleurs toutes ses promesses. Les Berkanis ont exploité l’avantage de la pelouse pour s’imposer sur le court score de 1 à 0, suite à un fort joli but de Hamdi Laachir à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

L’autre match joué vendredi ayant comme protagonistes l’AS FAR et le HUSA fut lui aussi d’un bon niveau. Les Militaires, bien appliqués, ont joué à fond leur chance devant un adversaire qui joue un football plaisant et ne ferme par le jeu, scellant le sort de cette explication sur le score de 2 à 0, buts signés Mehdi Berrahma et Ilias Haddad, respectivement aux 56 et 83 èmes minutes.

A noter que cette 16ème journée devait se clôturer hier par les matches opposant la JSKT au CAK, le WAC à l’OCK et le MAT au KACM.