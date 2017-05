Le Comité du Raja sort de son silence

Suite au mouvement de grève observée par les joueurs du Raja les mardi, mercredi et jeudi derniers, le Comité dirigeant du club, section football, a émis un communiqué dans lequel il a indiqué qu’il n’a ménagé aucun effort pour la régularisation de la situation financière en suspens depuis la saison sportive 2012-2013. Il s’engagera également à s’acquitter des redevances relatives à la saison en cours, lit-on sur le site officiel du club, rajacasablanca.com.

Le communiqué ajoute que le bureau dirigeant est parvenu à régler une partie de ses dettes et a exprimé sa volonté de poursuivre cette opération de manière à garantir les droits des contractuels du club.

Le comité dirigeant des Verts affirme qu’il n’hésitera pas à prendre des mesures appropriées en vue de préserver les intérêts et la place du club, de même qu’il ne tolérera aucune action devant porter atteinte au Raja, conclut le communiqué.