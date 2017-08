Le Club Med dévoile sa stratégie de présence au Maroc

La directrice générale nouveaux marchés Europe et Afrique du Club Med, Heidi Kunkel, a dévoilé, vendredi à Casablanca, la stratégie de présence de ce leader mondial des vacances haut de gamme au Maroc. S'exprimant lors d'un point de presse tenu à l'initiative d'Atlas Voyages, Mme Heidi Kunkel a indiqué que la vision Premium du Club Med s'articule autour de la stratégie de valeur visant à proposer le meilleur ratio qualité/prix pour des vacances Premium, tout particulièrement à destination des familles et couples.

Ainsi, rapporte la MAP, l'offre est repositionnée notamment via la rénovation et la transformation d'autres Resorts en 4-5T (Tridents) et la création d'une nouvelle gamme "Villas et chalets".

Aujourd'hui, en termes d'offres produits, explique Mme Heidi Kunkel, l'ensemble des Club Med pour l'été comme l'hiver sont faciles d'accès, précisant que la cible du Club dispose de l'ensemble des critères pour bénéficier d'un séjour hivernal ou estival dans les Resorts.

Mme Kunkel a également annoncé que le volume d'affaires au premier semestre 2017 (novembre 2016 à avril 2017), s'élève à 875M€ en hausse de + 6,5%.

Ce nouveau record en termes d'activité et de nombre de clients accueillis au cours de l'hiver 2017 est le résultat d'une stratégie gagnante basée sur 3 piliers : le haut de gamme, le global et le digital.

Et d’ajouter que ces chiffres confirment également que l'offre du Club Med est aujourd'hui en parfaite adéquation avec les nouvelles tendances du marché des vacances haut de gamme.

De son côté, le PDG d'Atlas Voyages, Othman Cherif Alami, également gérant de la marque au Fennec a mis l’accent sur la consolidation d'un partenariat gagnant-gagnant avec ce leader mondial, rappelant qu’Atlas Voyages commercialise depuis 2009 les produits Club Med au Maroc et à l'étranger, en tant que représentant majeur.

Les 3 tops destinations de la clientèle marocaine l'hiver sont Peisey Vallandry (France), Marrakech La Palmeraie (Maroc) et Cancun (Mexique), indique un document distribué à la presse.

Quant à la saison d'été, les destinations prisées sont Yasmina (Maroc), Grégolimano (Grèce) et Punta Cana (République Dominicaine), révèle le même document.