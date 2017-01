Le Cinq national au dernier carré du Championnat arabe de basket

La sélection marocaine de basketball a décroché son billet pour les demi-finales de la 22è édition du championnat arabe des nations de basketball, qui se déroule au Caire, à la faveur de son succès ‘’à l’américaine’’ face aux Emirats arabes unis (106 à 52), en match comptant pour la 5è et dernière journée du 1er tour.

Auteurs de leur 5è victoire consécutive dans cette compétition, après avoir déjà épinglé à leur tableau de chasse le Bahreïn (73-57), l’Arabie saoudite (70-64), l’Egypte (73-68) et l'Algérie (89-71), les Nationaux consolident leur position en tête du classement avec un total de 10 points, ce qui leur ouvre l’accès direct au dernier carré.

Dans les autres matches de cette ultime journée du 1er tour, l’Egypte, provisoirement deuxième avec 7 points, affronte l’Arabie Saoudite (3è avec 6 pts), alors que le Bahreïn (5è) joue contre l’Algérie (6è et dernier).

Le tournoi se déroule en un seul groupe de six équipes, suite au désistement du Soudan et de la Libye.

Le comité d'organisation a ainsi décidé qu’au terme des rencontres du 1er tour, les deux premières équipes au classement se qualifieront directement pour les demi-finales et les quatre autres se croiseront (3è contre 6è et 4è contre 5è) pour compléter le dernier carré.

L’édition précédente, organisée à Charm el-Cheikh, avait été remportée par l’Egypte aux dépens de l’Algérie.