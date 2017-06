Le Cameroun défait d’entrée en Coupe des Confédérations

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, auteur d'une passe décisive, a été neutralisé in extremis par le Mexique (2-2), tandis que le Chili a battu le Cameroun (2-0), dimanche en Coupe des Confédérations où la vidéo a joué un rôle à chaque fois.

Dans le groupe A, la Russie, vainqueur de la Nouvelle-Zélande 2-0 samedi en match d'ouverture, conserve la tête (3 points), devant le Portugal et le Mexique à égalité (1 pt).

A Kazan, les Portugais ont mené deux fois, grâce à Quaresma servi par CR7 (34e) et Cédric (86e), mais les Mexicains ont répliqué du tac au tac par Hernandez (42e) et Moreno (90e+1), d'une tête sur corner.

Dans le groupe B, le Chili (3 pts) se détache en attendant le match Allemagne-Australie de lundi.

A Moscou, les Sud-Américains ont vaincu les Camerounais sur des buts de Vidal et Vargas en fin de match (81e et 90e+2). Ils ont célébré le premier but en s'asseyant par terre et en mimant une partie de console de jeux.

Pour la première fois dans un tournoi international, l'assistance vidéo pour l'arbitrage a conduit à influer sur la validation ou non de buts.

Le Portugal et le Chili ont vu chacun un but annulé (inscrits par Pepe et Vargas), pour des positions de hors-jeu à chaque fois. Les joueurs avaient jubilé avant que l'arbitre ne se décide à l'issue d'une communication avec ses assistants vidéo.

Le Chili a connu l'émotion inverse, lorsque le but de Vargas a dans un premier temps été refusé. Il a ensuite été validé par l'arbitre après le recours à l'assistance vidéo.