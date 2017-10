Le CHAN 2018 au Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a confié, samedi, au Maroc l'organisation de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN) prévue en janvier 2018, a annoncé, dimanche, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La CAF a choisi le Maroc en raison de ses "infrastructures, complexes sportifs, stades d'entrainement, unités hôtelières, hôpitaux et moyens de transport", indique dimanche la FRMF dans un communiqué.

Le dossier marocain a été préféré à l'unanimité des membres du Comité d'urgence réuni à Lagos au Nigeria aux candidatures équato-guinéenne et éthiopienne qui étaient en lice pour l'organisation de cette compétition disputée tous les deux ans avec la participation de 16 sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les championnats de leur pays. Le 4 octobre, la FRMF avait désigné les villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger pour accueillir cette édition qui devait avoir lieu au Kenya.

La dernière compétition CAF organisée au Maroc a été la Coupe d'Afrique des moins 23 ans (qualificative aux JO 2012) organisée en 2011 aux Grands stades de Marrakech et de Tanger et remportée par le Gabon.