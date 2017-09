Le Bayern prend la tête de la Bundesliga

Le Bayern Munich a pris provisoirement et pour la première fois la tête de la Bundesliga mardi en s'imposant 3-0 à Schalke, mais Dortmund et Hanovre peuvent repasser en tête dès mercredi en clôture de la 5e journée.

Lewandowski a ouvert la marque sur penalty (1-0, 25e). James, l'homme du match avec un but et une passe décisive, a doublé la mise (2-0, 29e), et Vidal a enfoncé le clou à la 75e minute (3-0).

A une semaine de son match de Ligue des champions à Paris contre le PSG, le Bayern semble avoir retrouvé l'agressivité et la puissance de feu qui lui faisaient défaut depuis le début de saison.

Avec 12 points, les champions en titre devancent provisoirement Dortmund et Hanovre (10 points chacun), qui se déplacent l'un et l'autre mercredi. Dortmund se rend à Hambourg, 9e avec six points, et passe pour favori au vu de sa forme actuelle.

Hanovre va affronter Fribourg, 16e et déjà relégable avec 2 points seulement.

Pour ce déplacement délicat contre Schalke, l'entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti était resté fidèle à son principe de rotation active, pour ménager les organismes et maintenir l'ensemble de son effectif sous pression.

Le coach italien avait aligné au coup d'envoi ses deux jeunes Français ensemble: l'ex-Lyonnais Tolisso en milieu défensif et Kingsley Coman, sur l'aile d'une attaque composée également de James, Müller et Lewandowski, les deux trentenaires Robben (grippé) et Ribéry étant laissés au repos.

Dans les buts en l'absence de Manuel Neuer, qui s'est fêlé le métatarse gauche lundi à l'entraînement et a été opéré mardi, Sven Ulreich a livré un excellent match, empêchant Schalke de revenir dans le match en début de deuxième période, avec quelques interventions de classe.

Ulreich, qui avait déjà assuré un long intérim entre avril et fin août, gardera les buts du Bayern jusqu'en janvier, date présumée du retour de Neuer.

En mode rouleau compresseur comme ils savent le faire, les Bavarois ont impressionné.

Lewandowski a d'abord conforté sa première place au classement des buteurs, en inscrivant sur pénalty son 6e but en 5 journées (1-0, 25e).

Quatre minutes plus tard, Schalke perdait bêtement une balle sur une touche, Tolisso héritait du ballon et servait James, oublié par la défense à l'entrée de la surface. Le Colombien ne laissait aucune chance au gardien Fährmann (2-0, 29e), et c'est encore lui qui faisait la passe décisive à Vidal pour le but du 3-0 (75e).

Dans les autres matches de la soirée, le RB Leipzig s'est incliné à Augsbourg 1-0. L'entraîneur Ralph Hasenhüttl, pour ce troisième match en sept jours, avait fait le pari de procéder à 9 changements par rapport au match contre Mönchengladbach samedi (2-2). Sans succès.

Augsbourg occupe mardi soir la 3e place provisoire, avec 10 points.