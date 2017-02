Le Barça en finale dans la douleur

Malmené, le FC Barcelone a profité de l'incroyable maladresse de l'Atletico Madrid (1-1) mardi en demi-finale retour de Coupe du Roi, se contentant de ce nul achevé à neuf contre dix et d'un succès 2-1 acquis à l'aller pour atteindre sa quatrième finale d'affilée. Le Barça défendra donc sa couronne fin mai en finale de sa compétition fétiche, dont le club catalan est à la foisle double tenant du titre et l'équipe la plustitrée (28 trophées).Ce sera néanmoinssans l'avant-centre Luis Suarez, qui a été exclu dans le temps additionnel (90e+1) après avoir ouvert la marque (43e) au Camp Nou. Quel gâchis de la part des "Colchoneros"!Dominateurs en première période, puis en supériorité numérique entre l'exclusion du Barcelonais Sergi Roberto (57e) et celle du Madrilène Yannick Carrasco (67e), lesjoueurs de l'Atletico ont notamment raté un penalty expédié au-dessus par le Français Kevin Gameiro (80e). Ce dernier a eu beau se rattraper en égalisant sur une offrande de son compatriote Antoine Griezmann (83e), l'Atletico a poussé en vain dans une fin de match électrique. "Le résultat est trompeur, parce que l'Atletico Madrid a été dangereux d'entrée,maisla chance était avec nous", a analysé l'entraîneur barcelonais Luis Enrique. "Le point positif, c'est qu'on peut dire que mon équipe saitsouffrir." Au passage, l'"Atleti" regrettera longtemps le but injustementrefusé à Griezmann pour un horsjeu inexistant (59e). Et quel soulagement pour le Barça, qui ne s'attendait peut-être pas à subir autant! Le club catalan en a été quitte pour une bonne frayeur à une semaine de son huitième aller deLigue des champions contre le Paris SG. Le Barça tient la première finale de sa saison. Et il défiera fin mai le vainqueur de l'autre demi-finale retour qui devait opposer hier Alaves au Celta Vigo (aller: 0-0)