Le BCIJ en première ligne

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) a réussi à démanteler 40 cellules terroristes et à arrêter 548 personnes, depuis sa création en 2015.

Quelque 21 de ces cellules ont été mises hors d’état de nuire en 2015 et 19 autres lors de l’année en cours, dont quatre liées à la nébuleuse terroriste « Al Faye Wa Al Istihlal ».

36 de ces cellules sont liées à l’organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI), relevant que, dans le cadre de la stratégie anticipative du Royaume dans la lutte contre ce fléau destructeur, 548 personnes (275 en 2015 et 273 en 2016) ont été interpellées et déférées à la justice.

De 2015 à 2016, le BCIJ a procédé à l’arrestation de 71 individus qui ont regagné le Maroc en provenance des rangs de l’EI. Et sur les 47 personnes arrêtées en 2016, 39 proviennent de la zone de conflit syro-irakienne et 8 autres de la Libye.

Concernant les individus qui ont tenté de joindre les rangs de l’EI, trois d’entre eux ont été arrêtés et traduits devant la justice.

Le BCIJ qui a, d’autre part, traité cinq affaires liées au port d’armes, a présenté 22 ex-détenus, 14 femmes et 20 mineurs à la justice et procédé au refoulement de 27 personnes.

Les Marocains ayant péri dans les zones de conflit sont au nombre de 553 personnes.