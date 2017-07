Le 52ème congrès de la FIS à Marrakech

La secrétaire générale de la Fédération internationale de ski (FIS), Sarah Lewis, s’est félicitée, samedi à Marrakech, de l’infrastructure hôtelière de haute gamme dont dispose la cité ocre.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de sa visite d’inspection dans le cadre de la préparation du 52ème Congrès de la FIS prévu en 2020 à Marrakech, Mme Lewis a souligné que ces infrastructures permettent à la ville d’assurer plein succès à cet événement sportif d’envergure.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que l’organisation de cette manifestation dans un pays de l’Afrique du Nord, une première dans les annales de la FIS, est à même de contribuer à la promotion de la pratique de cette discipline, notant que le dossier de candidature présenté par la Fédération Royale marocaine de ski et montagne (FRMSM) répond parfaitement aux critères de la FIS.

En outre, la secrétaire générale a exprimé le soutien de son département à la FRMSM dans l’organisation de cet événement international, saluant la ferme volonté de la Fédération marocaine pour la promotion et le développement de ce type de sport.

Ce congrès qui connaîtra la participation de 800 à 1.000 personnes représentant toutes les fédérations, constituera une occasion pour la Fédération internationale d’établir des relations fructueuses avec les organisateurs locaux, a-t-elle relevé.

Pour sa part, le président de la FRMSM, Lerhenane Abdenbi, s’est félicité du choix à l’unanimité du Maroc et de la ville rouge pour l’organisation de ce Congrès, ce qui illustre, selon lui, la stabilité politique du Royaume.

A cet égard, il a appelé les responsables et tous les acteurs concernés à accorder plus d’importance à cette discipline sportive et aux stations de ski dont jouit le Maroc, notamment celle d’Oukaïmeden.

Le Conseil de la FIS, réuni au printemps 2017 dernier dans la ville de Portoroz en Slovénie avait décidé d’organiser le 52ème Congrès de cette instance suprême internationale du ski en 2020 dans la ville de Marrakech.