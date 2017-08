Le 1er Salon de l’immobilier et de l’urbanisme de Marrakech du 22 au 26 novembre 2017

La première édition du Salon de l’immobilier et de l’urbanisme de Marrakech (SIUM) se tiendra du 22 au 26 novembre sous le thème "Pour une ville durable, verte et inclusive".

Organisé par la Société Logistique.ma, une agence de communication familière avec l’organisation des grands événements tels que le Salon du cheval, la COP22, le SIAM ou encore la Coupe du monde des clubs en 2014, en partenariat avec les institutionnels locaux et régionaux, et l’Association des promoteurs immobiliers de Marrakech-Safi et le Conseil de la région, le salon est prévu à l’espace Bab Jdid, un emplacement idéal tout près de La Mamounia sur une superficie de 10.000 m2 dont une surface de 6.000 m2 aménagée en stands.

Les organisateurs tablent sur 180 exposants, et 30.000 visiteurs sont attendus, rapporte la MAP.

"La première édition du SIUM vise à réunir les différents acteurs du secteur dans un univers bien organisé en conformité avec des standards internationaux", a indiqué Tarik Amass, directeur du salon.

L’objectif principal du salon consiste à favoriser le contact entre les opérateurs de l’immobilier et de l’urbanisme, et les différents organismes juridiques ou de crédits d’une part et d’autre part, de faciliter la rencontre des agences et promoteurs avec leurs potentiels clients-consommateurs, a-t-il précisé.

Les participants sont aussi invités à prendre part aux conférences et ateliers animés par des spécialistes pour contribuer aux échanges sur des thèmes d’actualité.

Afin d’atteindre ces objectifs, "différents moyens de communication sont prévus durant l’événement, tels que des ateliers et des espaces de contacts personnalisés entre les acteurs de l’immobilier et de l’urbanisme", précise M. Amass.

Le SIUM constitue, selon lui, l’opportunité unique d’échange et de partenariat, et aussi l’espace idéal pour présenter et promouvoir les différents produits et services du secteur. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur le dynamisme du secteur de l’immobilier et de l’urbanisme dans la région, de découvrir de nouveaux débouchés pour les produits et les services sur un marché en pleine mutation, a-t-il ajouté.

Pour s’adresser au plus large éventail de consommateurs, les organisateurs prévoient un plan de communication à la hauteur de l’événement avec une couverture médiatique nationale dans les grandes villes du Royaume, outre une communication digitale, avec un site web dédié spécialement au SIUM, avec la mobilisation des réseaux sociaux pour assurer la promotion et la médiatisation du salon.